Terapia de pareja en Madrid en el Instituto Psicológico Cláritas Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La mayoría de los seres humanos sueñan con tener una vida amorosa plena, casarse, tener hijos y formar una familia. No obstante, las relaciones de pareja suelen ser muy complejas y, en ocasiones, se pueden ver afectadas por problemas como los celos, la desconfianza, la monotonía, o la falta de espacio, entre otras cosas. Cuando eso pasa, el amor se quebranta, hay indiferencia y, en la mayoría de los casos, se dejan atrás las relaciones sexuales, las salidas románticas y la comunicación.

Cuando se llega a ese punto, muchos deciden separarse. Sin embargo, antes de tomar una decisión tan radical, lo más recomendable es buscar ayuda profesional en un psicólogo especializado en terapia de pareja, quien podrá guiar y dar consejos a los integrantes de la pareja para que estos puedan superar con éxito las diferentes problemáticas que estén atravesando.

Acudir a terapia de pareja Madrid para salvar la relación La etapa del enamoramiento es mágica, pero con el paso del tiempo, si no se trabaja y se cuida, el amor puede ir debilitándose por la cotidianidad y por los errores que cometen una o ambas partes. En cualquiera de los casos, una de las mejores soluciones es una terapia de pareja en Madrid o en la ciudad donde se resida.

Los beneficios de la terapia son muchos. El especialista, en primer lugar, se enfoca en identificar los problemas que están dañando la relación, así como también todas las causas. A partir de allí, ofrece herramientas para disminuir la tensión, para actuar con inteligencia emocional ante los conflictos y que estos no desencadenen acontecimientos desagradables.

Las sesiones psicológicas también mejoran la comunicación y la empatía y desarrollan la tolerancia, entre otras muchas cosas. Lo ideal es que la pareja acuda junta a terapia, pero si alguno de los implicados no tiene la disposición de hacerlo, es posible trabajar la relación a nivel individual.

El Instituto Psicológico Cláritas es un gran aliado para las parejas que busquen un psicólogo Madrid Son muchas las parejas que buscan un psicólogo en Madrid y no saben a dónde acudir. Uno de los lugares de referencia en la ciudad es el Instituto Psicológico Cláritas, el cual cuenta con un grupo de profesionales en el área que tienen como prioridad ayudar a sus pacientes.

Los psicólogos proporcionan acompañamiento a las parejas y las guían hasta que los resultados sean los esperados. Los especialistas ayudan a que los pacientes construyan sus propios recursos para que los puedan aplicar en el momento en el que se presente alguna dificultad.

A la terapia no solo pueden asistir las parejas que quieran seguir juntas, sino también aquellas que hayan decidido separarse y requieran apoyo para afrontar todo con madurez sin afectar a los hijos y a la familia en general.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.