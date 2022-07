Queen Titíne, una marca de ropa solidaria que combina diferentes estampados africanos. Moda africana auténtica y combinado con el estilo occidental Emprendedores de Hoy

La moda africana mujer ha evolucionado desde que llegó a España hace muchos años, hasta llegar a la gran variedad de piezas únicas que ofrece Queen Titíne. La marca busca empoderar a todas las mujeres con la historia de sus piezas y el estilo único de la ropa africana.

Por medio de la combinación de coloridos estampados y la calidad de la vestimenta europea, la tienda introdujo al mercado prendas originales que se adaptan a diferentes ocasiones.

Ropa africana para mujeres únicas Las prendas africanas siempre llaman la atención porque son piezas ricas en cultura y estilo, que se presentan en colores llamativos y estampados en telas características de la región. En este sentido, Queen Titíne fusionó los estampados africanos en el diseño de ropa que buscan constantemente las mujeres, como vestidos o conjuntos, con la idea de captar a las clientas que buscan prendas originales y de calidad.

En su catálogo, la sección de mujeres cuenta con una gran variedad de piezas que se ajustan a momentos elegantes, campestres o casuales y, entre estos, destaca el vestido escote infinito. Es largo, con una abertura en la pierna y un lazo en la cintura. Se elaboró con estampado Ankara Wax, que es sumamente común en África Occidental. En esta misma línea, el “maxi” amarillo con detalles azules es más sencillo, se corona con un pañuelo a juego y también está el “midi”, que maneja la misma línea de colores, con una falda pomposa y un escote sutil, acompañado con tiras combinadas.

Como los estampados son la sensación en la moda africana, el stock de la marca incluye modelos originales, como el de fiesta asimétrico de una manga o el de manga larga en colores tierra. Pero, si se busca un modelo monocromático, el “midi” azul eléctrico o los “maxis” naranja y amarillo se pueden combinar con sandalias negras o blancas y con turbantes para armonizar el look.

Comprar moda africana en cualquier parte de España Además de los vestidos, en la página web de Queen Titíne, hay disponibles accesorios, conjuntos combinados, como faldas estilo tubo y blusas, bañadores en diferentes tallas, etc.

Es importante detallar que el taller de confección realiza todas sus prendas a mano, por medio de un proceso ecológico y con telas sostenibles. Al ser una tienda online, maneja una gestión de envíos a todo el país. Para adquirir su ropa, solo se debe acceder al sitio web, iniciar sesión y escoger entre la gran variedad de piezas que Queen Titíne tiene para ofrecer.



