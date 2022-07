El reciclaje de maquinaria industrial es fundamental para un futuro más sostenible, por Innotec Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 13:35 h (CET)

De acuerdo con la Agencia Europea del Medioambiente, España es el octavo país del continente que más contaminación atmosférica genera y también es uno de los territorios que más agentes contaminantes desecha en ríos y suelos. Esta situación no deja bien posicionada a la península en términos de mitigación del cambio climático, por lo que el Gobierno nacional se ha propuesto implementar planes que se enmarquen en el desarrollo sostenible de la industria, impulsando un cambio en las prácticas de producción tradicionales.

Este plan contempla la modernización de los equipos utilizados en todos los procesos industriales, exigiéndole a las compañías el reemplazo paulatino de toda su maquinaria actual por aparatos que cuentan con tecnologías más limpias y sustentables. Si bien este pedido nacional representa un cambio en el paradigma de la producción industrial, no existe una política clara sobre la disposición sostenible de la maquinaria antigua. En consecuencia, la renovación de estos equipos se ha convertido en un foco de contaminación grave, ya que dichas máquinas y sus componentes generan residuos tóxicos que impactan negativamente en la salud del planeta.

Innotec, una comercializadora especializada en la venta y distribución de equipos para la industria alimentaria, recomienda a las empresas que reciclen sus equipos viejos, con el objetivo de alargar su vida útil y reducir su impacto ambiental.

Reciclaje de maquinaria industrial: una apuesta por el medioambiente El proceso de restauración de equipos implica una reconstrucción integral de todo su mecanismo, donde no solamente se reemplazan las unidades que hayan podido sufrir desgastes, sino que también se modernizan ciertos dispositivos para que la maquinaria en su conjunto pueda funcionar de manera óptima y bajo los estándares ambientales requeridos. Durante este proceso, se revisan o cambian motores, cableado y paneles electrónicos por piezas originales que ofrecen un resultado de funcionamiento similar al de una máquina para estrenar, pero con un impacto ambiental mucho menor. Es más sencillo disponer de unas cuantas piezas reemplazadas que desechar responsablemente todo un equipo industrial.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el proceso de reciclado se hace sobre máquinas antiguas y no sobre máquinas averiadas. Para que la iniciativa pueda implementarse sin contratiempos, el proceso de restauración no debe reemplazar el mecanismo en su totalidad, ya que esta es la única manera de evitar la aparición de una gran cantidad de desechos.

Servicio de reciclado de máquinas Innotec ofrece un completo servicio de restauración de maquinaria alimentaria de poco uso, utilizada, principalmente, por multinacionales que se encuentran implementando su plan de renovación tecnológica. Todos los equipos que esta compañía recicla se intervienen con tecnología americana y japonesa, garantizando su funcionalidad por más tiempo y brindándole una segunda oportunidad a un equipo en perfectas condiciones. Toda la maquinaria reciclada por esta compañía se distribuye en la mayoría de sus puntos comerciales, incluyendo sus bodegas de Latinoamérica. Con este servicio, Innotec espera ofrecer alternativas para disminuir el impacto ambiental en la industria, al mismo tiempo que sus clientes se benefician con equipos de excelente calidad.



