La multinacional de formación en ventas y dirección comercial, Sandler, llega a Madrid Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 13:34 h (CET)

Con más de 50 años ayudando a empresarios, pymes y grandes compañías a mejorar sus ventas, el método que ha sido probado en múltiples industrias está ya en la capital española.

La compañía estadounidense cuenta con más de 300 oficinas a nivel mundial, presencia en más de 30 países y formaciones en más de 15 idiomas, lo que la posiciona como una de las compañías de formación en ventas y dirección comercial más grande del mundo, superando ampliamente la oferta y capacidad de alcance de cualquier otra organización de capacitación para la fuerza comercial en todo el planeta.

“Una presencia sólida en España es parte importante de la expansión global de la marca, complementando así las decenas de oficinas que ya tenemos en casi toda Europa y que va a permitir a nuestros clientes, por un lado, pequeños empresarios españoles, acceder a la misma formación y metodologías de ventas adoptadas por grandes compañías como Google, y también a nuestros clientes corporativos estandarizar sus modelos comerciales en los diversos mercados que tengan en Europa, América Latina, Norteamérica y Asia”, sostiene la española Paula Manteiga, una de los dos CEO con los que contará Sandler Madrid.

Aunque el lanzamiento oficial está programado para el próximo 13 de julio, en una reunión privada con empresarios, representantes de pymes y directores de algunas asociaciones industriales españolas, la compañía ya ha iniciado operaciones y ha impartido más de 100 sesiones de formación, tanto para vendedores como para gerentes y dueños de empresa, en la comunidad de Madrid.

Ayudar a las empresas grandes y pequeñas a vender más Según Luis Guillermo Velandia, codirector de Sandler Madrid, con la apertura de esta nueva oficina en España “queremos ayudar a dinamizar el mercado español y a mejorar la economía del país a través del aumento de la capacidad comercial de las empresas, dándoles fuerza para crecer no solo a nivel local y nacional, sino también internacionalmente, es parte de nuestra responsabilidad social corporativa: más y mejores negocios”, puntualizó.

“Los empresarios pequeños están cansados de desarrollar ideas de productos y servicios excepcionales que se quedan ahí porque no saben cómo salir a vender o todo se les queda en la famosa frase: pásame el presupuesto y yo te llamo, muchas horas de trabajo y pocos ingresos, eso tiene que cambiar”, asegura Luis Guillermo.

Por otro lado, Paula está convencida que para las grandes empresas españolas hay una posibilidad de crecimiento comercial, puesto que “muchas veces sus equipos están en zona de confort por falta de preparación o quizás se han entrenado mucho en los conocimientos técnicos del producto, pero no en técnicas de ventas y negociación, lo que está haciendo que las compañías pierdan competitividad y mercado frente a otras empresas con equipos más fortalecidos desde el punto de vista del conocimiento profesional del vendedor”.

Con formaciones cortas y enfocadas en desarrollo de habilidades específicas de ventas y dirección comercial, másteres para la profesionalización de los vendedores y el desarrollo del liderazgo empresarial y capacitaciones corporativas, la multinacional norteamericana se toma en serio la consolidación de su negocio en Europa a través del país ibérico.

Los interesados en conocer más de Sandler pueden hacerlo en su página web.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.