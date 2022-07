Declarar el amor a alguien especial con un lienzo personalizado Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 13:15 h (CET)

Cuando a una persona le interesa el amor de otra debe procurar conquistarla con un buen trato, haciéndola pasar ratos únicos y teniendo detalles de vez en cuando. Una de las cosas que enamoran, conquistan y sorprenden son los regalos originales. No obstante, una pregunta que siempre surge es qué regalar. Ciertamente, las opciones son innumerables, pero para marcar la diferencia es preciso salirse de lo común y ofrecer un detalle único capaz de estremecer a quien lo reciba.

En este caso, la firma VeAlma pone a disposición una alternativa muy original. Se trata de sus lienzos personalizados con nombre elaborados con materiales de la más alta calidad.

Los lienzos personalizados de VeAlma, una de las alternativas originales para sorprender a esa persona especial Declarar el amor con palabras es algo que a muchas personas le cuesta. Sin embargo, cuando el sentimiento es verdadero, todo es válido. Por ejemplo, regalar lienzos personalizados con nombre resulta una muy buena idea y un lindo gesto al que nadie podría resistirse.

Los motivos de los lienzos de VeAlma son variados. Predominan las hermosas vistas naturales, pero también hay algunos que evocan al romanticismo, ya que tienen plasmados corazones y besos. Lo más llamativo es que se les puede colocar el nombre de ese ser especial, una frase de amor y, por qué no, una propuesta.

La particularidad de estos lienzos es que son elaborados en España completamente a mano con materiales artesanales como la madera de abeto. Además, la firma asegura que si se les da el cuidado necesario, pueden durar mucho tiempo, ya que el sello de calidad está garantizado.

Estos productos se pueden mandar a hacer en diferentes tamaños. Específicamente con medidas 40X30, 60X40 o 80X60 centímetros. Qué dimensión elegir va a depender de cada gusto y necesidades. Sin embargo, es importante destacar que los más grandes quedan perfectos en los espacios principales de la casa o la oficina. Los más pequeños se pueden colocar en los cuartos o en cualquier otra área.

Cómo comprar los lienzos de la firma VeAlma El proceso de compra de los lienzos VeAlma es 100 % online. Los usuarios deben entrar en la página web de la tienda, elegir el paisaje que más les guste, las medidas del mismo y el nombre o la frase que se le quiere colocar.

El precio de los lienzos varía dependiendo del tamaño. Los más pequeños tienen un coste de 34,95 y 44,99 euros; los medianos cuestan entre 49, 95 y 54,99 euros y los grandes entre 69,95 y 74,99. Cabe destacar que todos vienen listos para colgar. Adicionalmente, es importante mencionar que una vez se haga el pedido, el envío se realiza gratuitamente en un periodo de entre dos u ocho días hábiles.



