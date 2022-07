Joaquín Molpeceres con el primer open autonómico de wingfoil en Valencia Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 13:09 h (CET)

Uno de los eventos deportivos pioneros en el país se celebró el pasado 17, 18 y 19 de junio en Valencia: el primer campeonato autonómico de wingfoil. Desde el primer momento, Joaquín Molpeceres ha dado soporte a esta iniciativa, con el objetivo de convertir el puerto valenciano en uno de los referentes deportivos nacionales. Con referencia a por qué este evento es tan innovador y revolucionario, Joaquín afirma que “el wingfoil es un deporte cada vez más popular y aún bastante desconocido en España. Nos dimos cuenta de que el wingfoil está ganando popularidad en todo el mundo. Es por eso que desde Marina el Portet de Dénia decidimos ponernos al frente en España y llevar a cabo eventos para que esta modalidad tenga el estatus de World Sailing Class. Tuvimos que alinearnos con la Federación Española de Vela para garantizar que la regata se desarrollara de manera consistente y varios reglamentos de regatas y normas de navegación fueron establecidas durante el evento.”

Joaquín Molpeceres explica que “el wingfoil empezó en 2019, con Robby Naish sobre una tabla de foil en Hawái, sosteniendo un ala con ambas manos mientras navegaba. Estas fotos nos inspiraron y comenzamos a ver vídeos y fotos de todo tipo de alas o wingfoils en las redes sociales a los pocos meses, así como de personas que practican este extraño deporte”. Joaquín Molpeceres recuerda que durante la pandemia empezaron a verse innumerables wingfoils (alas) esparcidas por asfalto, playas, lagos e incluso nieve. “No hay duda de que estamos asistiendo al nacimiento y crecimiento de un movimiento que seguirá existiendo”, asegura Joaquín Molpeceres.

Una de las ventajas de este deporte es su capacidad para atraer a diferentes usuarios. Por un lado, tiene la atención de windsurfistas y kitesurfistas que ya saben navegar a favor del viento. Por otro lado, también atrae a personas que nunca han practicado deportes de viento.

“En Marina el Portet de Dénia hemos dado cabida a este deporte y desde el club deportivo animamos a toda la gente de todas las edades y conocimiento del mar, a que vengan a practicarlo en nuestra playa” asevera Joaquín.

Este deporte se basa en un nuevo tipo de deslizamiento acuático que consiste en volar sobre el agua mediante unas alas hinchables (llamadas wings) conducidas con la mano y una tabla con foil debajo de los pies.

La competición tuvo lugar en la playa Escollera Norte en Dénia, la cual estaba reservada para participantes y público. Todos los visitantes pudieron participar dentro de un recinto perfectamente ambientado gracias a la colaboración de una gran cantidad de sponsors, comoFoiling, F-ONE, havaianas, Segway, Denia experience o el Ayuntamiento de Dénia, entre otros.

Hugo Ferrer ganó el Open Autonómico WingFoil 2022 después de 3 largas jornadas de competición. Este joven Hugo Ferrer, perteneciente al club Náutico Calpe, se proclamó ese fin de semana el ganador absoluto del Campeonato Autonómico de la Comunidad Valenciana Open Wingfoil 2022. Con 17 años a día de hoy, este deportista comenzó en 2021 su preparación en las instalaciones de Marina El Portet de Dénia. Pedro Simó fue segundo, seguido de David Llueca del Club Náutico Canet d’En Berenguer.

“Ha sido un orgullo celebrar esta competición en Marina El Portet de Dénia”, asegura Joaquín Molpeceres Las condiciones meteorológicas del primer día fueron lo bastante favorables para poder llevar a cabo 10 pruebas programadas con un éxito total. En el segundo día, en cambio, el viento no fue lo suficientemente fuerte como para disputar las mangas previstas. Sin embargo, Manuel Sanz, el director de carrera, consideró justa la definición de campeón, destacando el buen ambiente que reinaba entre los participantes de la prueba durante todo el fin de semana.

Así pues, la clasificación Open quedó con los estos clasificados: Gerard Pinaud (Máster 70 1er clasificado), Federico Selfa (Máster 50 1er Clasificado), David Llueca (Máster 40 1er Clasificado), Pedro Simó (Máster 30 1er Clasificado), Sebastián Ducos (Sub 23 1er Clasificado).

En la Clasificación General, quedaron clasificados Hugo Ferrer, Pedro Simó y David Llueca.

Joaquín Molpeceres aprovecha para recordar que es la primera ocasión en la que se organiza este tipo de prueba en Marina El Portet en Dénia. Todo ello, afirma, esto supone una gran oportunidad para acercar al público esta disciplina y dar a conocer a los participantes la ruta para celebrar futuras ediciones de este evento deportivo.



Noticias relacionadas Joaquín Molpeceres con el primer open autonómico de wingfoil en Valencia Cómo sacar el mayor provecho a LinkedIn para encontrar trabajo, con Jonathan Lluch Estetical digitalizando el sector de la estética y peluquería Joaquín Molpeceres en el XXV Torneo Campo de las Naciones Consejos para padres con niños que llevan lentillas