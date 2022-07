Cómo sacar el mayor provecho a LinkedIn para encontrar trabajo, con Jonathan Lluch

LinkedIn es considerada la red social más popular para la búsqueda de empleo y la relación de negocios con empresas y personas de todas las partes del mundo. Su estructura, diseño, tipo de perfil y recursos están enfocados en el ámbito profesional y empresarial, a diferencia de otras plataformas como Facebook o TikTok, que se inclinan más por el entretenimiento. Jonathan Lluch es un experto en marketing digital que enseña a empresas a mejorar su estrategia en LinkedIn, y donde además se puede encontrar empleo esta red, usando herramientas eficaces como open to work LinkedIn.

¿Cómo funciona open to work de LinkedIn? LinkedIn ha mejorado su plataforma con el fin de ayudar a las personas a encontrar empleo de forma fácil y rápida. Asimismo, LinkedIn es un excelente medio para que las empresas encuentren a trabajadores talentosos y competentes de cualquier lugar del mundo.

Su nuevo marco open to work LinkedIn forma parte de las mejores herramientas para la búsqueda de empleo de esta red social. Este marco es de color verde y rodea la foto de perfil del usuario con el mensaje “#opentowork”. Así, los reclutadores de LinkedIn saben inmediatamente si una persona busca o no empleo a simple vista. Colocar o quitar esta nueva funcionalidad de la plataforma es muy sencilla y Jonathan Lluch ha creado un vídeo profesional para aprender a hacerlo en pocos minutos. Por supuesto, este experto en marketing digital y LinkedIn explica que, además de activar el open to work, es importante activar la búsqueda de empleos de interés, desarrollar una estrategia de marca personal, etc.

¿Por qué es importante usar LinkedIn para el ámbito laboral? Una de las razones más importantes de usar LinkedIn para buscar trabajo es que es el sitio preferido por las personas para hacer networking. A su vez, miles de empresas de todo el mundo tienen perfiles en esta red social y muchas publican ofertas de empleo o envían allí a sus reclutadores a encontrar talento. Por lo tanto, siempre habrá nuevas oportunidades cuando los otros sitios webs no tengan nada que ofrecer. Todo esto se puede hacer de forma 100 % profesional y los usuarios tienen la ventaja de contar con herramientas útiles como chats privados, feeds, directos, gestión de notificaciones, etc.

Jonathan Lluch explica que en LinkedIn también se pueden encontrar cursos, materiales informativos, novedades y recomendaciones que publican las multinacionales, etc. Además, es una red social muy útil para hacer crecer una marca personal, hacer SEO, encontrar nuevos negocios, aprender de profesionales con mayor experiencia y obtener más recursos para mejorar la vida laboral.

Jonathan Lluch ofrece a sus clientes servicios de LinkedIn para empresas, así como un curso completo en el que enseña cómo aprovechar al máximo esta red social. De igual manera, aporta su experiencia y conocimiento de esta plataforma para que las personas crezcan en ella y puedan tomar su propio rumbo profesional.