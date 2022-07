El autoconsumo fotovoltaico en marquesina ahora es más accesible, por SpotiCharge Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 12:38 h (CET)

Una marquesina solar fotovoltaica es una estructura en aluminio o en acero que se instala en el estacionamiento de una empresa, de una administración pública o un edificio residencial. Su función es la de generar la energía necesaria para recargar los vehículos eléctricos que se encuentran aparcados en el lugar. Representan una excelente alternativa de autoconsumo fotovoltaico.

Sobre esta innovadora solución de ahorro energético, la empresa SpotiCharge informó que en la actualidad se están desarrollando proyectos con apoyo del Gobierno español. El Estado está entregando subvenciones para el autoconsumo fotovoltaico con las que se puede obtener un ahorro de hasta el 50 % de la instalación.

La marquesina tradicional de acero Existen una gran variedad de marquesinas de acero galvanizado en caliente con una cubierta de chapa grecada en los aparcamientos para proteger los vehículos del sol, de la lluvia, la nieve o del granizo. SpotiCharge realiza proyectos donde adaptan la estructura a su versión solar, añadiendo placas solares a la estructura y quitando o no la chapa grecada.

Un fondo ampliado España está decidida a incentivar los proyectos de autoconsumo fotovoltaico en todo el país. Según informó el equipo de SpotiCharge, recientemente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) anunció una ampliación de los fondos. Ahora cuentan con recursos adicionales por el orden de los 505 millones de euros.

El objetivo es que más personas o empresas apuesten por ejecutar proyectos de esta naturaleza mediante la instalación de placas fotovoltaicas en sus espacios. El equipo de SpotiCharge dice que el programa gubernamental contempla una subvención de 600 euros por kWp instalado. Esto hace estas instalaciones de eficiencia energética más accesibles para un número mayor de consumidores.

La instalación de una marquesina fotovoltaica tiene los mismos beneficios que otros dispositivos de placas solares. Reducen significativamente el consumo de energía eléctrica y el consumo de potencia contratada. Contribuyen a la reducción en el pago del impuesto eléctrico. Permiten igualmente la derivación de carga y son inversiones que se pueden amortizar en un 100 % en un tiempo relativamente corto.

Menos emisiones de CO₂ La razón principal por la que el Estado español está incentivando el uso del autoconsumo fotovoltaico es su capacidad de reducir las emisiones de CO₂. SpotiCharge asevera que por cada kilovatio-hora generado se evita emitir a la atmósfera aproximadamente 1 kilogramo de dióxido de carbono. Así mismo, se dejan de enviar al medio ambiente 3 gramos de SO2 y 2 gramos de NOx.

SpotiCharge es una empresa española especializada en el diseño de este tipo de proyectos. Ellos se encargan de la gestión del proyecto, la parte técnica y la solicitud de las subvenciones. Esta firma se encarga también de la construcción y el mantenimiento de las plantas fotovoltaicas.

La disponibilidad de placas solares más eficientes en cuanto a la generación energética ha hecho más viables este tipo de proyectos. SpotiCharge dice que, por ejemplo, una instalación de marquesina para 40 coches equivale a 40 x 12,5 = 500 metros cuadrados de placas y tiene una producción energética de 107 kW. Esto permite cargar 2 vehículos 100 % eléctricos en modo rápido y hasta 9 en modo semirrápido. Todo ello con una fuente de energía renovable y no contaminante, pero, sobre todo, que no incrementa la factura eléctrica.

Reducir el coste del transporte Con una energía producida por el sol que es casi permanente en España y un vehículo eléctrico enchufable, o 100 % eléctrico adaptado, se puede reducir de forma importante el coste del transporte y favorecer la movilidad sostenible.

Garantía La garantía de producción de energía fotovoltaica es garantizada por una doble garantía de sus paneles hasta 25 años en potencia y 25 años en defecto de fabricación.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo sacar el mayor provecho a LinkedIn para encontrar trabajo, con Jonathan Lluch Estetical digitalizando el sector de la estética y peluquería Joaquín Molpeceres en el XXV Torneo Campo de las Naciones Consejos para padres con niños que llevan lentillas DEKINES se encarga de la gestión turnos de áreas de producción