TEKDI lanza un programa gratuito para formar a jóvenes de entre 18 y 24 años en marketing digital Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 12:27 h (CET)

El instituto académico especializado en la enseñanza de marketing digital, TEKDI ha lanzado un programa gratuito para formar jóvenes de entre 18 y 24 años. La idea es que los estudiantes que se están incorporando al mercado laboral cuenten con preparación profesional para obtener mejores trabajos en este competido campo.

Juan Merodio, fundador de este centro de estudios especializados indicó que este programa se llama Becas TEKDI Jóvenes 2022. Con ellas, los estudiantes podrán acceder a todos los programas actualizados de TEKDI de forma gratuita. Hasta ahora, es la acción contributiva más agresiva realizada por la institución.

Cómo acceder a los programas gratuitos TEKDI es conocida como la institución de marketing digital de los negocios. Su método de enseñanza se basa en una plataforma que utiliza la tecnología 100 % online para desarrollar sus programas formativos. Son más de 90 másteres y cursos que contribuyen a acercar a todas las empresas competencias digitales para que puedan mejorar sus ventas y posicionamiento.

Su fundador Juan Merodio, es un académico y emprendedor que tiene más de 20 años de experiencia en el mundo del marketing digital. Ha conocido y vivido de cerca su evolución y su explosión gracias al auge de las redes sociales. Todo ello le ha brindado un know how impresionante que comparte a través de asesorías y formación profesional.

Los cursos y másteres están diseñados bajo el modelo del microlearning, un método de aprendizaje que requiere solo 10 minutos por día y cuando el alumno finaliza cada lección se le asignan tareas que debe realizar para poner a prueba sus conocimientos. Todo ello se refuerza con mentorías permanentes y acompañamiento durante el desarrollo de la formación.

Una oportunidad increíble para los jóvenes Los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años tienen ahora la posibilidad de acceder a una formación de primera. Este programa gratuito para formar a jóvenes tendrá una duración de 3 meses y se aplicará a los primeros 100 jóvenes que se comuniquen con TEKDI para solicitar ese apoyo.

Para realizar la solicitud, los interesados en participar en Becas TEKDI Jóvenes 2022 solo deben acceder al sitio web del instituto educativo. Una vez allí buscan el enlace que aparece y llenan el registro con los datos que se solicitan. Al finalizar la inscripción, cada estudiante beneficiado accederá de inmediato a un portafolio con más de 100 cursos o másteres que se renuevan cada semana.

La oferta representa más de 800 horas de formación práctica de primera calidad. El fundador de TEKDI asegura que este programa gratuito para formar jóvenes entre los 18 y los 24 años les será de gran ayuda. Es una preparación que les permitirá reforzar sus conocimientos en marketing digital, lo que les abrirá nuevas y mejores posibilidades laborales.



