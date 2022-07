Naturelovers Wines, la tienda online de vinos y enoturismo Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 12:30 h (CET)

La región de Cataluña es ampliamente reconocida por sus viñedos. La actividad vitivinícola es histórica en la zona y se remonta hasta hace más de un siglo, siendo el enoturismo una de las opciones turísticas más populares para realizar en la zona.

En este sentido, Naturelovers Wines ofrece, a través de su plataforma, visitas a la bodega centenaria Cellers Most Doré, así como tours privados y catas a ciegas en el mejor entorno posible, Sant Sadurní d’Anoia. Además, en la misma plataforma se comercializa una gran variedad de vinos y cavas pertenecientes a la región, para todos aquellos amantes del buen vino que busquen disfrutar del enoturismo.

Sabores de Cataluña Cellers Most Doré fue fundada en 1918 en Sant Sadurní d’Anoia, en la zona del Alt Penedès, una de las regiones de donde provienen los mejores vinos espumantes y cavas de España. En su tienda online Naturelovers Wines se pueden adquirir tours exclusivos para conocer esta bodega, que fabrica cavas y vinos de forma artesanal con unos estándares de calidad que la han situado entre los mejores cavas y vinos del mundo. Los tours incluyen catas a ciegas, visitas guiadas a las cavas subterráneas centenarias y vino de regalo. Hay opciones desde los 22 euros por persona hasta 40 euros. Una experiencia única a solo un clic de distancia.

El vino y el cava forman parte de la historia catalana, por eso no es de extrañar el carácter de los vinos que allí son criados. Existen once denominaciones de origen de vino y una de cava: son doce maneras de entender la vida dentro de un territorio, marcadas por el paisaje. En la página Naturelovers Wines es posible adquirir algunos de los mejores vinos blancos, rosados, tintos y espumantes, del Penedès, Rueda, Rías Baixas, Colares, Bierzo y Terra Alta.

Gran variedad de catálogo Además de las variedades ya mencionadas, en la tienda online se pueden encontrar también vinos veganos, licores y crema de Ratafía. Destacan los espumantes como el Robert J. Mur Brut Nature Gran Reserva 2012, cuya edición limitada es solo de 456 botellas. Deben distinguirse también los vinos blancos mediterráneos, cítricos y frutados. ‏‏‎‎En la página se pueden comprar todos estos productos de manera rápida y segura con promociones por compras de packs. Naturelovers Wines es un sitio con diversas opciones para el deleite de los sentidos, con envíos a domicilio gratis a partir de los 80 euros de compra.



