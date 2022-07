La importancia del mantenimiento web para las grandes empresas Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 12:25 h (CET)

A toda página web se le debe aplicar un mantenimiento periódico, aun si funciona a la perfección y realiza todo de forma automática. El motivo de esto es que en el sector digital siempre se aparecen actualizaciones de contenido, los motores de búsqueda cambian sus algoritmos, nacen nuevos virus y modos de hackeo, etc.

Por esta razón, Kofumedia, una empresa experta en marketing online y diseño web, ofrece a sus clientes un servicio profesional de mantenimiento web para grandes empresas.

Mantenimiento web para grandes empresas Kofumedia ha creado un pack de servicios profesionales para ofrecer un mantenimiento web eficaz a las tiendas online que poseen un gran número de clientes y catálogos de productos. Entre estos servicios, se incluyen cambios y mejorías en el diseño, mantenimiento del stock y subida mensual de hasta 100 artículos. Asimismo, la compañía lleva a cabo actualizaciones periódicas de módulos y plugins, así como de la plataforma en general en la que incluyen páginas generadas con WordPress y Prestashop. Cada uno de estos servicios son esenciales para mantener una web constantemente actualizada, lo cual incrementa la retención de usuarios, atrae nuevos clientes, mejora la imagen de la marca, etc.

Kofumedia también dispone de expertos en desarrollo de contenidos para blogs y redacción SEO optimizada. Ambos servicios resultan cruciales para aumentar la visibilidad de cualquier aplicación y adaptarse a los nuevos cambios en los algoritmos de los motores de búsqueda. Por otra parte, estos profesionales realizan correcciones gráficas y mejorías en las imágenes para optimizar la velocidad de carga.

Seguridad y servicios de solución digital para e-commerces grandes En el plan de mantenimiento web de Kofumedia, se incluye una serie de servicios que mejoran la seguridad de una web de forma periódica. El primero de estos servicios es un hosting de alto rendimiento que permite alojar una plataforma corporativa en un lugar seguro y optimizado. A esto le suman la implementación de certificados SSL y la realización de backups diarios, semanales y mensuales.

La empresa también ofrece a sus clientes un informe mensual del rendimiento de su página web y las pertinentes medidas de seguridad que deben ser tomadas en cuenta para evitar cualquier tipo de hackeo. Además de esto, Kofumedia cuenta con un servicio de atención personalizada 24/7 para solventar cualquier error que pueda generarse en la página web de sus clientes. Esta atención está disponible a través de diversos medios como teléfonos, correos electrónicos, incluso los fines de semana y días festivos.

El servicio de mantenimiento web de Kofumedia está destinado a las grandes e-commerces que buscan tener siempre actualizado, protegido y monitorizado su sitio web. El equipo de expertos de la empresa está conformado por programadores, diseñadores gráficos y otros profesionales de la informática con más de 10 años de experiencia en el sector.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo sacar el mayor provecho a LinkedIn para encontrar trabajo, con Jonathan Lluch Estetical digitalizando el sector de la estética y peluquería Joaquín Molpeceres en el XXV Torneo Campo de las Naciones Consejos para padres con niños que llevan lentillas DEKINES se encarga de la gestión turnos de áreas de producción