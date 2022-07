BlackTire ofrece una atractiva promoción de la mano de Nexen Tires Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 12:25 h (CET)

Con el inicio del verano, surge la necesidad de planificar viajes largos, los cuales suelen estar ligados a las vacaciones de esta temporada. Dentro de la planificación, un elemento importante que no debe faltar es el de la revisión detallada del coche, incluyendo, por supuesto, los neumáticos.

Precisamente, por la inminente llegada del verano, la red de talleres BlackTire está ofreciendo a sus clientes una atractiva promoción. La firma ha diseñado esta oferta para los conductores junto a la marca surcoreana Nexen Tires. La promoción abarca los neumáticos para vehículos Suv, híbridos, turismos y eléctricos.

La promoción de BlackTire con Nexen Tires Esta promoción permite que para esta temporada los conductores encuentren los neumáticos de la marca Nexen Tires con algunos de los mejores precios del mercado. La red BlackTire informó que los compradores podrán adquirir referencias como la N´BLUE HD+ 205/55 ring 16 a 62,40 euros. Para vehículos más grandes, tienen ofertas en neumáticos N`BLUE 4S 225/45 ring 17 a 106,06 euros. Los precios promocionales incluyen el asesoramiento profesional de la red.

BlackTire afirma que los neumáticos de verano de la marca Nexen Tires son una excelente alternativa para esta temporada, no solo por sus precios, sino también porque tienen una positiva calificación dentro de los principales buscadores y han sido catalogados como productos de gran durabilidad. Los consumidores los perciben como muy seguros para conducir en carreteras.

La calidad comprobada de los neumáticos Nexen Tires, sumada al servicio profesional de la red de talleres BlackTire, garantizan un viaje seguro este verano. Los especialistas de la red destacan que unos neumáticos en buen estado permiten un mayor rendimiento del vehículo, ya que reduce el esfuerzo del motor y consume menos gasolina. Además, proporciona una conducción más cómoda y amigable con el medioambiente.

La red BlackTire está en toda la Península Ibérica BlackTire es una red de puntos de venta que nació en 2012 y que ofrece servicios integrales de mantenimiento y reparación a vehículos de todo tipo. En la actualidad, cuenta con más de 720 talleres afiliados en todo el territorio español y en Portugal. También posee una moderna y ágil tienda online, a través de la cual, los clientes pueden concertar citas o comprar los neumáticos requeridos para sus coches.

Con ellos, la oportunidad de montar los neumáticos nuevos se consigue en solo 3 pasos. Simplemente, se compran a través del e-commerce de la red y luego, en la misma página, se escoge el taller más cercano. A continuación, se concierta la cita para las siguientes 48 horas en las que el coche estrenará sus neumáticos nuevos.

La firma asegura que su servicio de cambio de neumáticos es uno de los mejores del mercado. Tienen un personal cualificado que se ocupa de todos los detalles y trabaja aplicando las recomendaciones de cada fabricante de vehículos. Sus servicios integrales están garantizados por modernos equipos de diagnóstico que permiten el acceso a todos los sistemas de control de los coches.



