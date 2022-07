Concédete Deseos, la agencia de viajes online para mujeres pionera en encuentros presenciales y eventos, celebra 4 años Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 12:25 h (CET)

Concédete Deseos es una agencia de viajes para mujeres que inició su andadura el 8 de junio de 2018. Ya existían otras agencias de viajes para mujeres en España, pero Carina Tur, su fundadora, empezó haciendo las cosas de manera diferente.

Aun siendo un negocio online, en lugar de expandirse geográficamente, decidió acotar el cerco y se dirigió únicamente a mujeres residentes en Cataluña por medio de un sistema de publicidad que por entonces no se trabajaba. Creó un enlace en sus publicaciones que, al hacer clic, la persona aparecía directamente en su WhatsApp con un mensaje automático emitido donde saludaba a Carina y le pedía el dosier informativo y de viajes de la agencia.

Así estuvo Concédete Deseos un año ofertando y vendiendo viajes Cataluña sin necesidad de página web y respondiendo de viva voz con audios a todas las personas que tocaban a la puerta de su agencia, que fue WhatsApp durante todo ese tiempo. Hoy en día, aunque tiene página web, WhatsApp sigue siendo el medio principal de contacto y de reserva de un viaje por la cercanía y familiaridad que ofrece en el trato.

¿Cuál es el objetivo de los viajes de mujeres? Menos es más. Parecería que iba a ser más difícil vender viajes si se acotan geográficamente las posibilidades, cuando ser un negocio online lo que brinda precisamente es expansión, pero, todo lo contrario, porque el objetivo de Carina era hacer muy offline un negocio online. No pretendía únicamente vender viajes, sino ofrecer la magnífica experiencia de hacer amistades viajando sola con otras mujeres, conociéndolas antes en persona en el encuentro presencial que se celebra antes del viaje y saliendo y regresando todas juntas desde el mismo aeropuerto. De esta manera, busca facilitar que surjan nuevas amistades que, gracias a la cercanía geográfica, consiguen trascender al viaje, ya que luego volver a quedar entre ellas es fácil.

Desde sus inicios, Carina hacía encuentros informativos presenciales para entre 10 y 20 mujeres que aún no habían viajado con Concédete Deseos y en algunas épocas hacía dos al mes. Hizo encuentros en la ciudad de Gerona y en Pineda de Mar, donde residía Carina hasta hace un año y medio, pero mayoritariamente los encuentros terminó celebrándolos siempre en la ciudad de Barcelona.

¿Qué tipo de viajes organiza Concédete Deseos? Durante los dos primeros años, Carina vendía los viajes sin exponer el programa o itinerario. Los itinerarios de los viajes los hacía con base en las preferencias del grupo de 8 personas al que reunía antes del viaje para conocerse y decidir sobre el itinerario A o B y las actividades diversas propuestas por Carina. Ella era quien conducía la furgoneta en las rutas de una semana por Europa y España y así empezó. Pero, además, hacía salidas más cortas de fin de semana y de 3 o 4 días donde todo estaba organizado, pero ella no acompañaba al grupo, esos viajes los definía como viaje con asistente online 24 horas. Estaba pendiente del grupo en todo momento desde la distancia.

Con el tiempo, decidió dejar de realizar viajes con asistente online, es decir, viajes donde las mujeres fueran solas y también empezó a dejar de vender viajes sin itinerario y organizar un itinerario y venderlo así, como se ha venido haciendo siempre por todas las agencias de viajes.

Unos meses antes de la pandemia, Carina empezó con los eventos. Se convirtió en la primera agencia de viajes online del sector de viajes para mujeres que organizaba eventos. El primer evento fue una calçotada –una comida popular de Cataluña– donde se juntaron 40 mujeres y fue todo un éxito. Al mes siguiente, el segundo evento fue un brindis el día 8 de marzo por todas las mujeres del mundo en una terraza de un hotel de la Barceloneta, en la ciudad de Barcelona. En esta ocasión fueron 56 mujeres las que acudieron invitadas por Concédete Deseos a una consumición. Solo fueron dos horas, pero surgieron afinidades y muchas mujeres, unas 20, siguieron la fiesta juntas y fueron a comer paella por la zona.

El pasado 8 de junio, Concédete Deseos cumplió 4 años. Carina decidió de manera espontánea dos días antes que celebraría ese día con una merecida noche de chicas. Invitó a cenar a sus coordinadoras-acompañantes de los viajes: Amalia, Marcela y Carmen y a su hermana Susanna, colaboradora suya. Ese día asistieron más mujeres, clientas y no clientas que fueron invitadas a tomar consumiciones y las que quisieron quedarse a cenar, pensando que iban a pagar su cena, fueron invitadas. Fue un encuentro muy bonito y emotivo, un miércoles, entre semana, en un pueblo del Maresme, en la provincia de Barcelona.



