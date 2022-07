Bolas de pádel y palas de pádel para todos los niveles en SPORT AND TREND Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 12:15 h (CET)

Cada día aumenta el número de personas que juega a pádel. En España, 2 millones de usuarios lo practican de manera habitual, ubicándose como el segundo deporte más entrenado. Según la Federación Española de Pádel (FED), en 2021 se registraron 96.872 nuevas licencias, lo que supone un máximo histórico en fichas federativas.

Para el desarrollo de este deporte es necesario contar con bolas de pádel, una pista y palas de pádel. En la tienda SPORT AND TREND es posible encontrar todo el equipamiento, complementos y accesorios necesarios para realizar un entrenamiento adecuado.

¿Cuáles son las características de las bolas de pádel? Este deporte se practica en pareja, dos contra dos, y el objetivo es que la bola pase al lado contrario. Según el reglamento de la Federación Internacional de Pádel (FID), las pelotas deben estar fabricadas con goma y tener una superficie en color amarillo o blanco.

La tienda SPORT AND TREND ofrece diferentes modelos y marcas de bolas de pádel en su amplio catálogo para así satisfacer los gustos de cada jugador.

Entre los ejemplos destacados, las bolas Fip Next Pro de la marca Bullpadel (pelota oficial de la FID) están diseñadas con un filtro sintético y contienen un núcleo de caucho de alta densidad que garantiza una máxima durabilidad. Por otro lado, el modelo PREMIUM PRO evita la pérdida de presión gracias a su relleno de gas.

En otro sentido, la marca de pelotas Head ha diseñado el modelo Padel Pro, el cual ofrece una bola de alta calidad y mucho más rápida.

¿En qué se diferencian los modelos de palas de pádel disponibles? En el mercado existen tres tipos de palas de pádel. La que tiene forma de diamante tiene más potencia y está orientada a jugadores con experiencia. La que tiene forma de lágrima aporta potencia y control, por lo que es recomendable para un jugador de nivel medio. Finalmente, la de forma redonda tiene más control, pero menos potencia y resulta ideal para quienes se están iniciando.

El peso es otro factor a tener en cuenta. Las palas más livianas permiten moverlas con mayor velocidad, proporcionando una mejor respuesta en la red a la hora de volear.

En la sede de Valencia de SPORT AND TREND se pueden adquirir palas de pádel para hombres, mujeres y niños. La tienda cuenta con una gran cantidad de modelos de las marcas más destacadas, como Adidas, Dunlop y Drop Shop. Los productos avanzados incluyen protección especial en el marco y vienen con funda.

El pádel es un deporte que puede empezar a practicarse desde cualquier edad, ya que ayuda a reducir el estrés y a fortalecer la musculatura. Practicar esta disciplina ahora es una realidad gracias a tiendas especializadas como SPORT AND TREND, que distribuye artículos deportivos a nivel nacional.



