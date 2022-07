El despacho de abogados que se especializa en derecho deportivo, por Carrillo Asesores y Abogados Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 12:10 h (CET)

El derecho deportivo está constituido por una serie de normas que rigen la práctica profesional de las distintas disciplinas deportivas. Velar por el cumplimiento de esas regulaciones y por el derecho de los jugadores es el papel de los abogados deportivos. Estos últimos cuentan con especializaciones en las áreas jurídico-deportivas.

Macarena Perona, directora de Comunicación del despacho legal Carrillo Asesores y Abogados, explica que estos profesionales tienen tareas muy específicas para atender a esta clientela. Su trabajo se basa en el asesoramiento, acompañamiento y respaldo a clubes, jugadores, técnicos, instituciones públicas y privadas, agentes, representantes, empresas patrocinantes y federaciones deportivas.

Un apoyo necesario La trayectoria del bufete Carrillo Asesores y Abogados se remonta al año 1978 cuando comenzó como un proyecto profesional personal. Hoy, es una firma que se encuentra en el top 27 entre las mejores asesoras legales y tiene oficinas en Madrid, Argelia, Murcia y donde disponen de más de 6 oficinas en toda la Región. Además, son pioneros en consultoría de Igualdad, Calidad y son expertos en derecho fiscal, subvenciones y derecho deportivo, entre otros ámbitos.

Sobre esta última de las especialidades legales, la Directora de Comunicación asevera que el deporte actual implica aspectos técnicos y económicos muy complejos. Para explicarlo de otra manera, Perona dice que va mucho más allá de un deportista talentoso y un equipo que lo quiere contratar. Detrás de todo ello, existe todo un entramado legal, económico, tecnológico y normativo que condiciona la actividad.

Comprender toda esa infraestructura no es fácil si no se tiene experiencia y conocimientos en áreas como la legal, laboral, financiera o fiscal. Es en este punto en el que un bufete especializado en derecho deportivo puede hacer mucho para velar por los derechos del deportista. También puede vigilar el cumplimiento de los deberes de todos los actores involucrados en la actividad.

Las consultas más comunes en Carrillo Asesores y Abogados Como se trata de uno de los bufetes especializados en el derecho deportivo mejor posicionados del país, todos los días se acercan personas a sus oficinas. Macarena Perona dice que existen consultas muy recurrentes que ellos responden a diario. Entre ellas, las de los directivos de clubes interesados en saber cómo obtener financiación de forma profesionalizada para sus equipos. Al igual que la tramitación de todo tipo de ayudas con el Consejo Superior de Deportes.

En ese mismo orden de ideas, también atienden consultas sobre cómo captar patrocinantes o cómo transformar un club en una Sociedad Anónima Deportiva, o aquella forma jurídica que mejor se adapte a las necesidades del club deportivo concreto.

También son comunes las consultas de atletas para saber cómo abordar una contratación o hacer valer sus derechos a los honorarios acordados. Algunos empresarios también se interesan en saber cómo convertirse en patrocinantes de algún club deportivo.

La Directora de Comunicaciones sostiene que, a pesar de tener una larga trayectoria, el equipo de Carrillo Asesores y Abogados está constituido por profesionales jóvenes. Están actualizados en temas como las obligaciones fiscales de los clubes de fútbol o los ingresos de los sindicados por concepto de derechos audiovisuales. También abordan de forma muy asertiva, asuntos relacionados con la contratación de talento extranjero o la profesionalización de los clubes.

Las personas que tengan un club deportivo y necesiten asesoramiento íntegro para desarrollar un proyecto, pueden contactar con el Departamento de Derecho Deportivo de Carrillo.



