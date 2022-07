¿En qué consiste la vacumterapia?, por Mar Mauriz Fisioterapia Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 11:57 h (CET)

Comúnmente, la fisioterapia se asocia a un período de recuperación tras una cirugía o una lesión muscular. Sin embargo, el conjunto de técnicas comprendidas dentro de esta disciplina también pueden aplicarse de manera preventiva o para lograr una mejor calidad de vida. El propósito de este tipo de terapia es estimular distintas partes del cuerpo que pueden encontrarse inhibidas o manifestando algún tipo de dolor.

Según Mar Mauriz Fisioterapia, un centro especializado en el tratamiento del dolor y de las patologías vasculares, una de las opciones eficaces a la hora de buscar una mejoría en contracturas y músculos adoloridos es la vacumterapia. Esta técnica se puede aplicar con un dispositivo o ventosas que provocan un efecto de succión en la piel para lograr un efecto analgésico y relajante.

¿Qué es la vacumterapia? Este tratamiento no invasivo tiene aplicaciones tanto en el campo de la fisioterapia como en la estética. Las sesiones consisten en la utilización de un aparato o de ventosas que generan un efecto de vacío sobre la piel. Por lo general, es un procedimiento indoloro que, en el peor de los casos, puede producir un leve moretón en la zona de aplicación.

El efecto de succión que producen los dispositivos que se emplean durante la vacumterapia mejora la circulación sanguínea y linfática, disminuyendo la inflamación. Además, modera el dolor y permite la relajación de las rigideces y contracturas musculares. Gracias a estas aplicaciones, los tejidos ganan en flexibilidad y oxigenación.

Por otra parte, esta misma técnica se utiliza para combatir la celulitis, aprovechando que la succión de los tejidos sirve para movilizar el tejido adiposo hacia el sistema linfático. En estos casos, también es posible conseguir un efecto exfoliante, aportar elasticidad a la piel y relajar la musculatura.

Todos los beneficios de la vacumterapia se relacionan con la capacidad de favorecer la circulación sanguínea, lo que tonifica a todas las capas de la piel. Según Mar Mauriz Fisioterapia, es posible conseguir mejores resultados al combinar estas aplicaciones con otros tratamientos que incluyen el uso de ultrasonido o diatermia, entre otras técnicas.

Preparaciones y cuidados que requiere la vacumterapia Al ser un tratamiento no invasivo y prácticamente indoloro, este tipo de sesiones no requiere una gran preparación previa. Ahora bien, los especialistas de Mar Mauriz recomiendan beber agua en abundancia antes y después de las aplicaciones. De esta manera, es posible eliminar las adiposidades que se drenan a través de la orina.

En Mar Mauriz Fisioterapia es posible acceder a terapias como la vacumterapia para mejorar la circulación sanguínea y lograr una mejoría en casos de contracturas o dolores. Todos los procesos dolorosos que se abordan en este centro de salud son tratados con mimo y esmero para lograr una mejoría en la calidad de vida del paciente.



