AP Financial Search ofrece financiación del 100 % en la compra de viviendas Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 11:56 h (CET)

Comprar una vivienda puede ser una tarea muy difícil si lo que se precisa es acceder a una hipoteca. La complejidad aumenta en la medida que se precisa mayor cantidad de financiación respecto al valor de compra de la vivienda.

Tal vez se reúnan los requisitos mínimos para acceder a una hipoteca, entre ellos tener un empleo con contrato indefinido y que los ingresos netos mensuales tras deducir otros préstamos no estén por debajo de los 1.200 €.

AP Financial Search ayuda en la búsqueda y obtención de la hipoteca.

El banco normalmente ofrecerá al cliente una hipoteca por el 80 % del valor de la vivienda que se quiere comprar, y a ello habrá que sumarle otros gastos, que suponen aproximadamente el 12 % del valor de la compra. Por ejemplo, para comprar un apartamento de 100.000 € habría que tener ahorrado al menos un 32 %, es decir, 32.000 €.

AP Financial Search se especializa en aquellos casos en los que el comprador no tiene ahorrado, como mínimo, ese 32 % del valor de la vivienda que quiere comprar.

Alejandro Portolés, gerente de AP Financial Search, licenciado en Derecho y Asesor en Crédito Inmobiliario, estudiará cada caso y propondrá las diferentes fórmulas y financiación para acceder a la hipoteca deseada.

Para los que precisen el 100 % para su hipoteca, AP Financial Search es la solución.



