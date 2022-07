Cómo reparar un escape 2t enduro y motocross Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 11:53 h (CET)

Si se practica motocross o enduro es fácil saber que una de las piezas más importantes es el escape. Y muchas veces mantener el escape en buen estado es una tarea laboriosa. Los escapes de este tipo de motos a menudo sufren problemas como abolladuras, grietas u oxidación, incluso pueden doblarse y que no encajen bien en la moto.

En España, desde hace unos años, hay una empresa que se ha dedicado exclusivamente a la reparación de este tipo de escapes y da un servicio integral y de calidad para España y Portugal.

Reparatuescapeabollado cuenta con servicio de transporte y gestiona tanto la recogida como la entrega para hacer un servicio mucho más sencillo y cómodo para el cliente.

En este deporte, caerse es algo inevitable debido al tipo de terreno por el que transitan: piedras, arena, saltos, terrenos difíciles.

Y dañar esta pieza es algo que a menudo puede suceder, por lo que reparar tubo de escape es fundamental.

Abolladuras escape 2t y 4t Si se sufre una caída o se choca contra algo y el escape se queda hundido, si es una abolladura pequeña no pasa nada, pero a medida que el escape tiene más abolladuras, la cámara de resonancia del escape no va a trabajar bien y no va a dar todo el rendimiento que debería.

Grietas escape 2t y 4t Las grietas pueden salir en el escape debido a los golpes, pero también pueden salir debido a vibraciones o defectos en las soldaduras de fábrica.

Si se tiene una pequeña grieta, su tamaño puede crecer rápidamente rajando el escape. Es decir que, si se tiene una grieta, hay que soldarla lo antes posible.

Escape doblado 2t enduro y motocross A medida que se le pegan golpes al escape, este puede ir perdiendo su forma original, la posición que traía de fábrica y que no encaje correctamente con la moto.

Y debido a que se ha perdido esa forma original, el escape de enduro puede estar chocando con el motor de arranque, con el chasis, con los radiadores, con algún manguito o que la boca del escape no encaje bien en el cilindro, perdiendo así compresión y haciendo un ruido espantoso

Oxidación en escape de moto Si el escape está oxidado puede afectar, sobre todo, a la estética de la moto. Se puede prevenir este problema antes de que ocurra.

Exceso de carbonilla escape 2t Las motos de dos tiempos usan una mezcla de gasolina y aceite que produce carbonilla y grasa que se acumula en el escape.

Si el escape tiene mucho uso sería conveniente hacerle una limpieza a fondo.

En algunas ocasiones esta capa de carbonilla se hace bastante grande. Incluso en casos extremos el escape se puede atascar y afectar en el funcionamiento óptimo.

Estos son solo algunos de los problemas con los que los chicos de Reparatuescapeabollado lidian cada día en su taller.

Y es que ellos están siempre buscando las mejores soluciones para cada caso en concreto, como actualmente, que están investigando y creando herramientas que les permitan fabricar partes de escapes nuevas para intercambiar por otras muy dañadas.

En los últimos años, han reparado miles de escapes para particulares y talleres que precisan de sus servicios. En sus redes sociales cuentan con cientos de reparaciones donde se puede ver el antes y el después de cada trabajo. Ktm, Husqvarna, Gas Gas, husaberg, Beta y sherco son las marcas de moto con las que más trabajan a menudo. Y FMF, Pro circuit, akrapovic, messico, Doma, Fresco, HGS, Arrow, Leo Vince y Scalvini son las marcas de escapes que más trabajan.

Ya no hace falta comprar un escape nuevo, cuando se sufra una caída se puede reparar y que quede muy bien, y ahorrarse un dinero. En su página web se puede encontrar más información, así como en todas sus redes sociales; Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cómo conseguir la mejor hipoteca? ¿En qué consiste la vacumterapia?, por Mar Mauriz Fisioterapia AP Financial Search ofrece financiación del 100 % en la compra de viviendas Vivir de internet es posible gracias al programa low cost de Easy Digital System QUALO, un aliado para impulsar la actividad comercial de cualquier empresa