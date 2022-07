La ciencia descubre que para mejorar la convivencia con los animales de compañía es esencial entender su comportamiento Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 11:41 h (CET)

Los animales de compañía, hoy en día, son considerados un miembro más de la familia en muchos hogares. Sin embargo, la convivencia entre los humanos y estos animales no siempre resulta sencilla, sobre todo porque, para muchas personas, puede resultar difícil entender las razones o significado de ciertos comportamientos animales.

Para tener una convivencia armónica en el hogar, tal como muchos estudios demuestran, uno de los principales factores es la comprensión de la etología de los animales, de modo que se pueda reaccionar de forma coherente y comprensiva a sus comportamientos. Así lo señala antrozoologia.com, un centro de asesoría y formación especializada en este campo, cuyos servicios ayudan a comprender la conducta de los animales de compañía y a mejorar la convivencia con ellos.

Un centro de asistencia para la convivencia familiar entre humanos y animales Los servicios de Antrozoologia.com se especializan en la convivencia dentro de la familia multiespecie, término que denomina a las familias que cuentan entre sus miembros con animales de compañía, como perros y gatos. Su asesoría ayuda a las personas a tomar conciencia de lo que estos animales perciben en cada miembro del hogar, y a trazar un plan de acción para mejorar el bienestar y la convivencia entre todos los miembros de esta familia multiespecie, a través del refuerzo positivo bidireccional y la conexión afectiva con el animal.

Por otro lado, los programas formativos de Antrozoologia.com ofrecen la posibilidad de potenciar el vínculo con los animales, tanto para quienes quieren profesionalizarse en antrozoología y etología animal, como para las familias multiespecie que buscan mejorar la convivencia con sus animales. Estos programas formativos son una excelente opción para diversos profesionales en el cuidado animal, como veterinarios, ATV y cuidadores caninos, que buscan ampliar su horizonte de conocimientos. Por otra parte, entre las familias con miembros de otros animales, representan una de las mejores iniciativas para comprender el comportamiento de estos compañeros de vida y permiten mejorar la convivencia entre todos los miembros del hogar.

Pioneros en el cuidado del bienestar en las familias multiespecie Antrozoologia.com es un centro pionero dentro de España, cuya fundadora, la doctora Paula Calvo, es una de las primeras profesionales en el país en antrozoología y cuenta con una profunda formación en diversas áreas relacionadas con el cuidado de los animales, como la etología clínica veterinaria, entre algunas otras. Toda esta experiencia y formación se materializan en los diferentes servicios que brinda Antrozoologia.com, los cuales ofrecen diversas herramientas para potenciar los vínculos afectivos entre estos animales y sus cuidadores.

El objetivo de esta organización es mejorar el bienestar, la calidad de vida y de la convivencia en las familias multiespecie, trabajando tanto en los comportamientos de los animales como de las personas. Al comprender la conducta de sus compañeros animales, los humanos en el hogar se vuelven conscientes de su papel como cuidadores y aprenden a gestionar de mejor forma el trato, los conflictos y, en general, la convivencia con esos compañeros de vida que son los miembros animales de la familia.



