Vuelve el Encuentro Prescripción S.XXI en su tercera edición

miércoles, 13 de julio de 2022, 17:23 h (CET) El objetivo es, de nuevo, tener una visión más global del sector gracias al debate e interacción entre los agentes que intervienen. Se trata de un ciclo de carácter anual que está compuesto por empresas líderes del sector que este año acoge a expertos de varias empresas líderes en una mesa redonda El III Encuentro de Prescripción S.XXI se celebrará el próximo jueves 28 julio en el espacio del MATCOAM (Madrid). El Departamento de Edificación MATCOAM, que acogerá el evento en su sala circular, es un espacio expositivo de 700 metros cuadrados que brinda una interacción libre con más de 1.000 material, las últimas tendencias en innovación, exposición de los proyectos más disruptivos y la gestión de consultas y visitas técnicas entre profesionales y empresas del sector.

Se trata de la tercera edición de este evento, una iniciativa impulsada en 2019 por Antonio Domínguez, Country Manager de GRIESSER España, Arkaitz Aguirre, International Business Developer de GRIESSER AG y Koldo Monreal, consejero delegado de ONHAUS. El objetivo es, de nuevo, tener una visión más global del sector gracias al debate e interacción entre los agentes que intervienen. Este será el tercer encuentro desde su aparición, únicamente interrumpido en 2020.

El ciclo nació hace dos años con la intención de poner luz a una forma de prescribir diferente, pero por causas de fuerza mayor en 2020 no pudo tener continuidad. En 2021 el encuentro tuvo lugar una vez más en el edificio TrainingHaus, una academia de formación sobre edificación sostenible de ONHAUS con el objetivo de analizar el sector de la construcción en España: sus problemas, ver cuál es la evolución de la nueva construcción y cómo afectan los avances al sistema de prescripción actual de los materiales en comparación a otros países de la Unión Europea.

La figura del prescriptor es un perfil muy demandado. Se trata de profesionales muy técnicos que otorgan grandes ventajas a las empresas que apuestan por ellos, unas ventajas que se ven reflejadas en el propio desarrollo de negocio, así como en ventas. Es un valor añadido tanto en el posicionamiento de la compañía como del producto ya que el acompañamiento durante todo el ciclo de vida del producto es lo que marca la diferencia y perdura en el tiempo.

En la primera edición se puso sobre la mesa la falta de rigor en los procesos que afectan directamente el confort, la salud, el ahorro energético y la sostenibilidad. En 2021 se trataron los anteriores y muchos otros retos sobre los que poder trabajar en un futuro de la construcción que está más presente que nunca, especialmente todos aquellos relacionados con los fondos de ayuda de la Unión Europea post COVID-19.

En esta edición de 2022 se va a llevar a cabo una mesa redonda moderada por Guillermo Hornero, Koldo Monreal, Josep Salvat, Antonio Domínguez y Laura García Barrios (directora de NAN ARQUITECTURA), donde van a tratar los cuatro pilares fundamentales de análisis para buscar soluciones futuras a las necesidades del sector. Estos son: la industrialización y el reto de transformación del sector; la escalda de precios y cómo afrontar su estabilización a medio plazo; el reto que supone la falta de mano de obra cualificada; y, sobretodo, el cambio a “similar” en la prescripción a razón de la inestabilidad de los costes.

Se analizarán, una vez más y en un contexto todavía delicado por la coyuntura internacional, los cambios sobre el enfoque en las necesidades del mercado orientado a la prescripción de forma directa e indirecta al sector de la construcción. Donde el centro de la estrategia son los comportamientos de las constructoras y promotoras, además de poner énfasis en la prescripción de calidad y la lucha contra el falso mito del producto “similar”.

Las representantes de las empresas participantes serán Marc Soler de BUO HOME, Antonio Domínguez de GRIESSER, Ángel Ruiz HYLINE, Álvaro Mariño de INDALSU, Andreu Maldonado de INN SOLUTIONS, Manuel Medina de ISO CHEMIE, Josep Salvat de JOSEP SALVAT PR, Oscar del Rio de KNAUF INSULATION, Pablo Maroto de KNAUF, Gonzalo de LG, Koldo Monreal de ONHAUS, Daniel Mencia de PROCOMSA, Guillermo Hornero de PAEE, ROCKWOOL, Miriam Torres de SOMBRAH, Juan Molina de SOMFY, Ignaico Miyar de THE ADECCO GROUP, Germán Velázquez de VARQUITECTOS, VOILAP, Diana Torres de BMI, Josep Castellà de ZEHNDER, Fernando Acuña de AAFF ARQUITECTOS, Joaquín Lázaro de ZÓKORA COMUNICACIÓN, Juan Benjumea de CALEDONIAN, Francesc Renau de INCERCO, Patricia Aguilar de MARAZZI, Jorge Consuegra de METAPOLIS, Jesús Rodríguez de SIMON, Sergio Hernández Moreno de SIEMENS, Fernando Catalán de CIARE y Daniel Diedrich de A+HOUSE (DMDVA ARQUITECTOS) y Luis Fernández de THERMOCHIP. Además de consultores independientes como María José Moya y Carles Moliner.

El evento dará comienzo a las 10 horas con una previa de bienvenida en la tercera planta de la Sala MATCOAM. De 11 horas a 14 horas se desarrollará el encuentro, que finalizará a las 14:15 horas con una foto grupal de todos los asistentes y la celebración de la comida catering.

