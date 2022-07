Serendipia ayuda a empresas a desarrollar estrategias de marketing eficaces Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 11:24 h (CET)

Las campañas publicitarias son una parte esencial en las estrategias de crecimiento, expansión y fortaleza de marca de cualquier negocio. Esa esencialidad es lo que hace que sea tan importante contratar a expertos con años de experiencia en la prestación de servicios de planificación y eficacia compra publicidad. Entre estos expertos, la empresa Serendipia es reconocida en España por ser una agencia de publicidad con conocimiento del sector. Asimismo, esta empresa ofrece a sus clientes la posibilidad de ser contratados para proyectos tanto offline como online.

Servicios profesionales para ayudar a desarrollar una estrategia de marketing eficaz Serendipia es una agencia de publicidad que opera con soluciones globales a nivel digital y offline con el objetivo de ayudar a las empresas a desarrollar una estrategia de marketing eficaz. Su éxito se compone de 4 servicios, los cuales son la consultoría de marketing, planificación estratégica de medios, estrategia de marca y marketing analítico.

En el servicio de consultoría, estos agentes publicitarios profesionales comienzan por estudiar la competencia y público objetivo de sus clientes, así como el mercado en el cual operan. Con base en ello, determinan la eficacia y precisión de sus estrategias de publicidad. En la planificación de medios, Serendipia crea un plan profesional que tiene como finalidad mejorar la experiencia de los consumidores en el momento de ver el contenido de la marca. Por su parte, la estrategia de marca se centra en identificar las oportunidades más eficaces para posicionar productos y servicios. Por último, ejecutan estrategias basadas en marketing analítico para hacer una medición de los resultados de las campañas y así conseguir optimizarlas al máximo.

¿Por qué es importante realizar una buena planificación y compra de publicidad? Se podría decir que hay dos razones por las cuales es importante una buena planificación. En primer lugar, porque la inversión en publicidad tiene que generar resultados y, en segundo lugar, porque hay que optimizar los recursos y ahora hay muchos canales de comunicación que solo una empresa experta y con conocimiento como Serendipia, tiene herramientas para analizar y valorar cada canal y recomendar el mejor en cada caso según los objetivos de negocio.

No todo vale en publicidad, ni todos los canales de comunicación, medios o soportes valen para todas las campañas. Hay que analizarlos y ver cuáles son los mejores para cada marca, producto o público objetivo. Por ello, es importante contratar a expertos en la realización de una buena planificación y compra de publicidad eficaz que puedan asegurar resultados sólidos y óptimos. Serendipia se especializa en esta área y su misión principal es convertir en la extensión de departamento de marketing de sus clientes como un componente esencial para maximizar ganancias, visibilidad, etc.

El equipo de profesionales en Serendipia está compuesto por expertos en todo lo relacionado con la planificación publicitaria estratégica. A su vez, la compañía cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector, trabajando para clientes importantes de todo el mundo.



