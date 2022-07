Worten pone en marcha su nuevo servicio de alquiler Alquila Tecnología Comunicae

miércoles, 13 de julio de 2022, 17:15 h (CET) La empresa especializada en la distribución de electrodomésticos y electrónica de consumo pretende, continuar ampliando su porfolio, impulsando nuevos formatos que faciliten la vida de las personas. Gracias a este servicio que estará disponible en toda la península será posible disfrutar de electrodomésticos y equipos electrónicos por el espacio de tiempo que el cliente estime oportuno El alquiler de electrodomésticos y productos electrodomésticos es un mercado mundial que se encuentra en pleno auge tal como reflejan los datos ofrecidos por “Research and Markets”. Según esta empresa especializada en estudios de mercado, la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR por sus siglas en inglés) de este mercado aumentará en un 9,87% llegando a mover 8.218 millones de dólares en 2025.

Asimismo, es un tipo de servicio que se está expandiendo a una velocidad vertiginosa por el resto del mundo. En el caso de España, las suscripciones de todo tipo de productos y servicios ha alcanzado los 3.000 millones de euros en facturación y ha crecido un 28% respecto a 2020.

Con relación al tipo de cliente que opta por este tipo de servicios de alquiler o suscripción de equipos electrónicos o electrodomésticos y a los productos por lo que se suelen decantar existen dos tipos. Por una parte, unos de los clientes principales son las empresas, que suelen alquilar ordenadores portátiles o de sobremesa y televisores. Dentro de estos clientes, existen empresas que están especializadas en eventos que alquilan productos pensando en el corto plazo y otras empresas que optan por alquileres de largo plazo con la finalidad de que la inversión en los equipos informáticos sea un gasto en lugar de un inmovilizado y que a nivel contable les resulte más rentable y flexible debido a que adaptan los equipos informáticos al número de trabajadores.

Por otra parte, existen los particulares, quiénes suelen tener edades comprendidas entre los 20 y 35 años y se decantan por electrodomésticos, ya que no tienen una ubicación geográfica estable y prefieren pagar por el uso del producto rentabilizando al máximo la inversión realizada. Otros productos que suelen alquilar son altavoces, cámaras de fotos o patinetes eléctricos.

El servicio Alquila Tecnología de Worten

Alquila Tecnología de Worten permite alquilar electrodomésticos, móviles, ordenadores y otros elementos electrónicos como patinetes o televisores entre muchos otros. Del mismo modo, el servicio está pensado tanto para alquileres de productos destinados a eventos profesionales como para un uso particular durante el tiempo que el usuario estime oportuno o lo necesite.

"Este acuerdo nos permite sumar una nueva categoría realmente innovadora. Vamos a poder ofrecer a nuestros clientes un servicio que se adapta a sus necesidades, ofreciendo la posibilidad de que el cliente adquiera el equipo alquilado a un precio competitivo y lo pruebe, con posibilidad de compra, facilitándoles el acceso a las mejores marcas. Los clientes pueden activar el servicio desde nuestra tienda o en worten.es”, destaca José Faría, Head of Core Services & After Sales.

El servicio de Alquila Tecnología ofrece dos modalidades: el alquiler ocasional y la suscripción. El alquiler ocasional permite escoger el tipo de producto que se desea alquilar, así como la duración del período de alquiler escogiendo la fecha exacta en que se quiere recibir el producto y la fecha exacta en la que se quiere prescindir de él. En el servicio de suscripción sin permanencia la diferencia es que el pago se realiza mensualmente y no existe una fecha de finalización estipulada al inicio del servicio, si no que la fecha llegará cuando el cliente se ponga en contacto con Worten.

En el caso del alquiler ocasional el producto llegará en la fecha estipulada y en el de la suscripción entre 5 y 7 días después de realizar el pedido.

La devolución de los productos se realiza a través de un partner logístico de Worten que pasará a recoger el producto en la dirección indicada. En el caso de portátiles, teléfonos móviles o Smart TV será necesaria la desvinculación antes de su devolución por un tema de protección de datos.

Sobre Worten

Worten es una referencia en el sector de la distribución de electrodomésticos y electrónica de consumo, que nace con el objetivo de acercar la tecnología a las personas y hacer más sencilla su vida. Desde hace ya varios años la compañía ha decidido apostar por un proceso de digitalización centrado en su canal online www.worten.es en el que sus clientes pueden disponer de más de un millón de productos.

Fundada en 1996, su éxito se fundamenta en seis compromisos: ofrecer la mejor tecnología siempre, al mejor precio, garantizar la financiación 100% gracias a la tarjeta Worten, un servicio posventa especializado, la devolución fácil hasta 100 días, y atención y asesoramiento personalizados.

