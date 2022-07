Cómo mejorar las condiciones de una hipoteca, según Helloteca Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 11:24 h (CET)

El mercado inmobiliario se encuentra inmerso en un contexto de incertidumbre. Un escenario que despierta dudas entre la mayoría de los propietarios de viviendas con hipotecas. El alza del Euríbor, el índice de referencia por el cual se rigen la mayoría de los préstamos en España, ha provocado un cambio de rumbo en la dirección hipotecaria de los bancos. Una nueva estrategia comercial de las entidades financieras que promueve los préstamos de tipo variable, en contraposición de los tipos fijos que, en comparación con los últimos años, han experimentado una subida.

A raíz de esto, hay quienes empiezan a plantearse la opción de modificar las condiciones de su préstamo hipotecario. Un planteamiento que empieza por buscar mejorar la hipoteca bien rebajando el tipo de interés, reduciendo comisiones, eliminando determinadas cláusulas o bien modificando el plazo de amortización.

Llegar a un acuerdo con el banco o realizar una subrogación son algunas de las alternativas, pero son muy difíciles de conseguir para alguien sin conocimientos ni experiencia en el sector. Es por este motivo que lo más recomendable es contar con especialistas que guíen e informen durante todo el proceso. Los expertos de Helloteca, plataforma online de gestión de hipotecas, ayudan a plantear diferentes opciones de financiación mediante su servicio especializado y de calidad.

3 maneras de mejorar las condiciones de una hipoteca La primera alternativa es intentar llegar a un acuerdo con el banco para modificar las condiciones originales de la hipoteca. A esta operación se la conoce como novación. Con esta, se pueden modificar aspectos como el tipo de interés, plazo de amortización, importe a financiar, etc.

En caso de que la entidad financiera se niegue a mejorar las condiciones, es posible trasladar la hipoteca a otro banco mediante una subrogación. Al encontrar una oferta más favorable, se debe comunicar al banco la intención de subrogar la hipoteca. A partir de allí, tendrá 15 días para igualar o mejorar las condiciones ofrecidas por la nueva entidad financiera. En caso contrario, se procede con la subrogación y la deuda es asumida por el nuevo banco.

Otra alternativa para mejorar la hipoteca es mediante cancelación. Este método consiste en solicitar un nuevo préstamo hipotecario con condiciones más favorables. Con el dinero obtenido se cancela la hipoteca inicial.

Los especialistas de Helloteca: más que un estudio de financiación Helloteca representa una solución para aquellas personas que han contratado una hipoteca y piensan mejorar las condiciones y reducir el tipo de interés. Con su servicio de mejora de hipoteca, es posible realizar este tipo de trámites sin tener que moverse de casa. Sus analistas financieros se encargan de acompañar al cliente durante todo el proceso hipotecario. Esto incluye la simulación de la viabilidad de la hipoteca y todo un servicio de acompañamiento durante todo el proceso de búsqueda, gestión y tramitación de las ofertas bancarias hasta encontrar la mejor subrogación posible.

El proceso de mejorar la hipoteca puede ser complejo. Por tanto, contar con los especialistas de Helloteca ayuda a simplificar todos los procesos y a elegir la opción más recomendable. De este modo, se pueden mejorar las condiciones de manera rápida, desde la comodidad del hogar.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cómo conseguir la mejor hipoteca? ¿En qué consiste la vacumterapia?, por Mar Mauriz Fisioterapia AP Financial Search ofrece financiación del 100 % en la compra de viviendas Vivir de internet es posible gracias al programa low cost de Easy Digital System QUALO, un aliado para impulsar la actividad comercial de cualquier empresa