El Dr. Llistosella mejora la vida de sus pacientes gracias a la estética dental Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 11:21 h (CET)

Los tratamientos que integran la especialidad odontológica llamada estética dental tienen por objetivo no solo mejorar la salud de dientes y encías, sino también lograr cambios que se integren con los rasgos faciales del paciente. De esta manera, es posible conseguir soluciones médicas para mejorar la sonrisa.

En este sentido, los implantes dentales han revolucionado la odontología moderna y, hoy en día, son el mejor tratamiento para solucionar la falta o pérdida de piezas dentales y así recuperar la armonía estética de la boca. La clínica CESADEN, dirigida por el Dr. Llistosella, dispone de tecnología puntera y un equipo de especialistas en este tipo procedimientos que suponen un antes y un después en la vida de los pacientes.

El Dr. Llistosella explica lo último en el arte de sonreír sin complejos Los implantes dentales son una solución superadora a las prótesis porque cuentan con fijaciones mucho más estables. Pueden estar sujetos tanto al maxilar como a la mandíbula y en ningún caso se mueven. De esta manera, los pacientes consiguen una mejoría en su aspecto físico y no deben preocuparse por nada a la hora de sonreír, comer o hablar.

Estos tratamientos de estética dental tienen una enorme incidencia en la vida de los pacientes, ya que la imagen incide directamente en el ánimo de las personas. A través de manos expertas como las del Dr. Llistosella y su equipo, es posible recuperar la armonía en la apariencia de la boca y, por lo tanto, lograr un equilibrio emocional necesario para desarrollar una vida plena y feliz.

Los tratamientos de implantología suelen acabar con los complejos de los pacientes que, antes de recurrir a ellos, se acostumbran a no sonreír con plenitud para disimular sus defectos. Una vez recuperada la estética dental, es posible lograr una mejoría tanto en la confianza personal como en la autoestima. Además, comúnmente se registra un impacto positivo en las relaciones personales y profesionales.

Cualquier persona interesada en saber más acerca de lo último en implantes estéticos puede contactar con la clínica del Dr. Llistosella. Su equipo de profesionales brindará a todos sus pacientes el asesoramiento personalizado y adecuado para cada necesidad, con el objetivo de obtener los mejores resultados. Lo invitamos a visitar la web de la clínica del Dr. Llistosella, y contactar mediante correo electrónico, teléfono o accediendo a sus redes sociales.

El Dr. Llistosella recupera las sonrisas de sus pacientes mediante innovadores técnicas de implantología Las técnicas de implantología pueden emplearse para recuperar uno, varios o todos los dientes de la boca. Los implantes que se colocan en la clínica del Dr. Llistosella están fabricados con titanio, por lo que resultan biocompatibles con el cuerpo humano. El procedimiento logra una estabilidad máxima mediante un anclaje al hueso y es inmediato. De esta manera, el paciente recupera la sonrisa al momento.

Por otra parte, los implantes resultan duraderos, siempre y cuando se cumplan con las pautas de higiene y las revisiones periódicas. Además, no afectan a los dientes adyacentes y la tasa de éxito del procedimiento es cercana al 100 %.

En CESADEN, la clínica del Dr. Llistosella, es posible acceder a un tratamiento de implantes para recuperar la estética dental y lograr un cambio positivo en la vida personal y profesional, es un antes y un después.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cómo conseguir la mejor hipoteca? ¿En qué consiste la vacumterapia?, por Mar Mauriz Fisioterapia AP Financial Search ofrece financiación del 100 % en la compra de viviendas Vivir de internet es posible gracias al programa low cost de Easy Digital System QUALO, un aliado para impulsar la actividad comercial de cualquier empresa