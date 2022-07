Primera piedra de la Casa Ronald McDonald Sevilla, para alojar a las familias con hijos hospitalizados Comunicae

miércoles, 13 de julio de 2022, 16:04 h (CET) La Fundación Infantil Ronald McDonald con la colaboración de la Fundación El Gancho Infantil y su reto Tu Casa Azul, coloca la primera piedra de su próxima Casa Ronald McDonald. Al acto han acudido el consejero en funciones de Salud y Familias, Jesús Aguirre y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz La Fundación Infantil Ronald McDonald, junto al alcalde de Sevilla y el consejero en funciones de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, han colocado la primera piedra de la futura Casa Ronald McDonald de Sevilla. Este “Hogar fuera del hogar” que ofrecerá un alojamiento gratuito a familias con hijos gravemente enfermos que requieren tratamientos especializados lejos de sus domicilios en los hospitales de referencia de la capital Hispalense.

La Fundación Infantil Ronald McDonald cuenta con el apoyo y la colaboración de la Fundación El Gancho Infantil a través de su reto Tu Casa Azul en las labores de financiación y construcción de la Casa Ronald McDonald hasta su puesta en funcionamiento. Una vez finalizadas estas fases, la Fundación Infantil Ronald McDonald se hará cargo de la buena gestión de la Casa, al ofrecer a las familias alojadas todas las necesidades para que no se tengan que ocupar de nada más que de la recuperación de sus hijos.

Al acto acudió el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, quien resaltó la importancia de este recurso para las familias y el papel tan importante que ha tenido el Ayuntamiento en la cesión del terreno. “El acuerdo que firmamos en 2021 da ya sus primeros resultados. Vamos a convertir un solar municipal que no tenía uso en una gran oportunidad para muchas familias y en un nuevo proyecto de interés general. Este modelo de colaboración público-privada y con la iniciativa social, es una apuesta firme del Ayuntamiento que da sus frutos con iniciativas como este centro que dará respuesta a muchas personas en los próximos años”, explica el alcalde, Antonio Muñoz, quien agradeció a la Fundación Infantil Ronald McDonald su compromiso con Sevilla y su apuesta por la ciudad.

Por su parte, el consejero en funciones de Salud y Familias en funciones, Jesús Aguirre, recalcó la colaboración entre su consejería y la Fundación para la gestión del alojamiento. "La suma de recursos en beneficio de los más pequeños y de sus familias, así como la humanización y la atención personalizada de la asistencia sanitaria es uno de nuestros objetivos prioritarios y para lo que trabajamos de la mano de estas fundaciones a quienes felicitamos por su encomiable labor" añadió.

Blanca Moreno, presidenta de la Fundación Infantil Ronald McDonald, agradeció a todas las instituciones y colaboradores que han cooperado para que esta Casa pronto sea una realidad y añadió que “cuando las familias entren en la Casa Ronald McDonald queremos que se olviden del tratamiento y de la difícil situación por la que están pasando al tener a su hijo enfermo. Las familias en las Casas viven de otra forma el tratamiento, la positividad y la tranquilidad que tienen en nuestros hogares no lo tienen en ningún otro sitio”.

El director gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Dr. Manuel Molina, expresó su enorme ilusión de contar con una Casa Ronald McDonald, ‘gracias a iniciativas como esta, podemos complementar la asistencia sanitaria que prestamos en el Hospital Infantil de Sevilla, y damos respuesta a todas las necesidades socio sanitarias que pueden sufrir o sentir nuestros pacientes más pequeños y sus familias".

Por último, el vicepresidente de la Fundación El Gancho Infantil, Gonzalo Alba, agradeció a todos los padrinos, empresas, particulares, familias y voluntarios que se han involucrado en el tercer Reto, Tu Casa Azul, pese a las circunstancias excepcionales de los últimos años. “El esfuerzo de toda la sociedad andaluza ha sido encomiable, pero es importante continuar en la recaudación de fondos para terminar con este reto. Ya sea grande o pequeña, toda ayuda es imprescindible para que la Casa sea una realidad”.

Un verdadero hogar fuera del hogar

La Casa Ronald McDonald de Sevilla inició las obras de explanación del terreno hace unas semanas y se ubica en una parcela de 3.000 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de Sevilla, en la calle Dr. Rafael Martínez Domínguez, a 400 metros del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

La Casa podrá albergar a 20 familias cada noche que necesiten un respiro tanto psicológico como económico durante la enfermedad de sus hijos y supone un hogar lejos de su hogar, con la tranquilidad de estar cerca de ellos y de los facultativos del hospital.

La construcción de la Casa se va a realizar con una arquitectura típica andaluza, que además de las zonas comunes como salón, cocinas, lavandería y espacios de juegos habituales en las Casas Ronald McDonald, contará con un patio de luz interior ajardinado, donde las familias podrán disfrutar del aire libre con mayor privacidad y comodidad.

También proporcionará atención social, lúdica y educativa a los niños y adolescentes con patologías de larga duración y estarán en constante coordinación con el personal asignado de los centros hospitalarios. Además, contará con su propio equipo de gestión que garantizará el servicio las 24 horas del día, los 365 días del año, y un equipo de voluntariado para atender y acompañar a las familias.

La nueva Casa de Sevilla es un paso más en la labor que realiza la Fundación desde hace 25 años en España, y que cuenta con más Casas y Salas Familiares Ronald McDonald repartidas por el territorio español como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Murcia, donde han atendido a más de 12.600 familias desde la apertura de la primera Casa en Barcelona en 2002.

Será una Casa que se inaugurará de la mano de unos padrinos que desde el primer momento han sido conscientes de la importancia de este hogar para Andalucía. Fundaciones, asociaciones, empresas, y colectivos sociales que representan a una gran sociedad solidaria: Asociación Solidaria Acaye, Álvaro Moreno, Asociación Española de Retinoblastoma, Arytza, Bc3 Cocinas, Befesa, Bidafarma, Familia Fernández Alonso, Grupo Transonuba, Grupo Ybarra, Instituto Español, Jóvenes por Tu Casa Azul con Fundación La Caixa, Jules Koundé, Fundación Azvi, Fundación Cajasol, Fundación Inocente Inocente, Fundación Unicaja, Havi Logistic, Leciñena, Olivar De Siurot, Page Group, Promoción Medicina 92-98, Sanitarios Y Maestros Del Hospital Infantil Virgen Del Rocío, Sinertail, Voluntarios Por Tu Casa Azul, Vertex.

25 Aniversario Fundación Infantil Ronald McDonald

La Fundación Infantil Ronald McDonald España fue creada en 1997 y en estos 25 años se ha convertido en un referente en la creación de programas que ofrecen de forma directa bienestar y apoyo a familias con hijos gravemente enfermos, que se deben desplazar para recibir tratamiento médico especializado. A través de las Casas y Salas Ronald McDonald, la Fundación ofrece un “hogar fuera del hogar” a familias con niños que sufren enfermedades de larga duración en España.

Actualmente hay cuatro Casas Ronald McDonald en España. En Barcelona se encuentra cerca del Hospital Vall d’Hebrón, en Málaga está situada en las inmediaciones del Hospital Materno Infantil, en Valencia a pocos metros del Nuevo Hospital La Fe y en Madrid en el propio recinto del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.

Otro programa que la Fundación está desarrollando en España es el de Sala Familiar Ronald McDonald, un espacio dentro de los hospitales para que las familias de niños enfermos puedan descansar sin alejarse de sus hijos. La primera Sala Familiar abrió en España en 2018 en el Hospital Universitario La Paz de Madrid y posteriormente se han abierto en el Hospital Universitario Vall D’Hebron en Barcelona y en el Hospital Virgen de la Arrixaca en Murcia.

Otra iniciativa de la Fundación es el MilkTruck, solidaridad sobre ruedas, un servicio de recogida a domicilio de donaciones de leche materna, puesto en marcha en 2019, en colaboración con el Banco de Leche Regional de la Comunidad de Madrid situado en el Hospital Universitario 12 de Octubre. Este proyecto ha tenido una especial relevancia desde el inicio de la pandemia, ya que ha permitido mantener la regularidad de las aportaciones en todo momento.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Vuelve el Encuentro Prescripción S.XXI en su tercera edición Worten pone en marcha su nuevo servicio de alquiler Alquila Tecnología Aumenta el crédito a las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras en el 2021 FREMAP presenta los resultados del año 2021 en la Junta General celebrada en su sede social Primera piedra de la Casa Ronald McDonald Sevilla, para alojar a las familias con hijos hospitalizados