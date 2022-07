En qué consiste el home staging vacacional Emprendedores de Hoy

Estudios recientes el 90 % de los clientes está muy satisfecho con el servicio de home staging, ya que sus ventas y el precio final de la vivienda habían incrementado. Además, los inmuebles se vendieron o alquilaron rápidamente.

El verano es la estación con mayor crecimiento en alquiler de vivienda, algo que en gran parte se debe al home staging vacacional. Para enfrentar a la competencia con éxito es necesario acudir a agencias profesionales como Håg Design, que se encargan de modificar los inmuebles y hacerlos lucir increíbles.

¿Cómo funciona el home staging vacacional? El alquiler de inmuebles depende en gran parte de la apariencia del mismo. Las personas no solo buscan un lugar con determinada cantidad de habitaciones y servicios, sino un espacio en el que puedan sentirse en casa, bonito y funcional. El home staging vacacional es una técnica que permite conseguir este efecto. Además, no solo ayuda a mejorar estéticamente los espacios, sino que también puede provocar emociones en el futuro inquilino.

Los home stager realizan un lavado de imagen en las casas y apartamentos a promocionar. Con esto, logran que el espacio sea neutro, acogedor y cómodo.

Mediante la reorganización y redecoración es posible realzar los puntos fuertes del inmueble y provocar un efecto relajante ideal para pasar las vacaciones. Asimismo, se realiza una despersonalización del lugar, eliminando cualquier elemento de los propietarios para que los posibles huéspedes puedan sentirse más atraídos por el lugar.

También algunos trabajos de carpintería, electricidad o pintura pueden ser requeridos para mejorar la apariencia.

¿Qué servicios ofrece Håg Design? El diseño de interiores es un trabajo que debe ser realizado por un profesional. Esta persona posee los conocimientos necesarios para organizar, eliminar y redecorar los elementos de forma que generen armonía.

Håg Design, el estudio de diseño de interiores de amplia experiencia, ofrece su servicio de home staging a particulares y empresas que deseen acelerar su proceso de venta o alquiler de inmuebles. El proceso de trabajo consiste en optimizar los recursos, el tiempo y el espacio.

Los diseñadores de esta agencia crean diseños únicos y atemporales para que puedan perdurar en el tiempo. Además, ofrecen servicios de decoración para transformar viviendas. Las reformas son parte de sus trabajos, ya que llevan a cabo todas las adaptaciones para que un hogar sea útil y agradable a nivel estético.

Por último, estos servicios de diseño y estilismo también son útiles para sacar las mejores fotografías del lugar. Actualmente, las páginas web son los principales lugares en los que se alquilan los inmuebles. Mientras más estética y bonita sea una fotografía, más posibilidades hay de conseguir clientes.



