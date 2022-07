Glass by Gaviota rediseña el concepto de ventanas con su nueva línea sostenible PVC 100% reciclable Comunicae

miércoles, 13 de julio de 2022, 14:11 h (CET) La firma, especialista en acristalamientos, ventanas y pérgolas bioclimáticas, lanza su colección de ventanas practicables y deslizantes 100 % reciclables. Con sus soluciones, Glass by Gaviota reformula el concepto de cerramientos bajo criterios específicos de Passivhaus y Eficiencia energética gracias al uso de la Thermofibra y Tecnología Forthex en sus productos Glass by Gaviota, empresa líder en cerramientos y en protección de espacios gracias a soluciones arquitectónicas sostenibles e innovadoras, amplia su catálogo de soluciones con una nueva oferta de ventanas y puertas practicables y deslizantes 100% reciclables. La firma pretende dar un paso más allá aunando versatilidad y ecología sin dejar de lado su esencia: la elegancia y el gusto por la diafanidad, algo que desde sus oficinas han bautizado como ‘confort con vistas’.

Materiales sostenibles, materiales del futuro

Bajo la premisa de ‘tecnología y diseño en su máxima expresión’, la marca combina los materiales más innovadores y sostenibles con la alta tecnología en esta nueva generación de cerramientos acristalados en ventanas y puertas de PVC.

La firma hace uso de la Tecnología Thermofibra y Forthex, que garantiza un abanico de productos reciclables y con mínimas emisiones de C02 a la atmósfera. Mientras que la principal finalidad de la Thermofibra es incluir un refuerzo que emule la resistencia del acero, también lo consigue con las propiedades térmicas de la fibra de vidrio. Pero sus propiedades no quedan ahí; con el uso de esta tecnología en sus productos, Glass by Gaviota genera una mejora sustancial en términos de transmitancia térmica y ligereza.

Ventanas practicables: vanguardia y experiencia

Cada hogar es un mundo y un ecosistema diferente, con sus propias necesidades. Por ello la firma es consciente de que su producto debe ser lo más versátil posible. Es por ello, que en su gama Glass Elegant, el ‘plato fuerte’ son los diseños de ventanas practicables con máximas prestaciones, a la par que propone soluciones versátiles y elegantes.

Por su parte, la gama Glass Premium presenta un refuerzo integral de las prestaciones (se puede llegar a los 54 mm de acristalamiento), gracias a la Thermofibra y a la combinación de materiales nuevos con otros más tradicionales. Tanto la gama Premium como la gama Elegant son dos grandes posibilidades que el usuario final elegirá siendo orientado, si así lo desea, por los expertos de la firma durante todo el proceso de decisión y de compra.

Ventanas deslizantes: el paraíso está ‘al otro lado’

Todas las opciones del nuevo catálogo están creadas bajo criterios ecológicos y centran sus características estéticas en la sutileza y el minimalismo. De entre las nuevas ventanas y puertas deslizantes destaca la primera puerta deslizante de Thermofibra, Glass iSlide, un sistema que pone de manifiesto las prestaciones de aislamiento y rigidez de la fibra de vidrio continua. Su ‘protocolo’ es muy sencillo: al accionar la manilla la puerta se desplaza ligeramente para permitir un deslizamiento fluido y sin esfuerzo.

Una vez cerrada, la puerta queda asegurada garantizando de esta manera un confort máximo de la estancia. Estas puertas correderas de cristal (se pueden incluir hasta seis hojas en sistemas de dos o tres carriles) están ideadas para sellar grandes huecos garantizando la máxima luminosidad en ellos. Además, desmarcándose de otras del mercado más pesadas y dificultosas de mover, la apertura en estas nuevas puertas correderas se divide en dos únicos movimientos.

