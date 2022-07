Vehículos compartidos: el futuro de la movilidad, según Allianz Partners

El estudio ‘Nueva Movilidad’ publicado por la compañía líder en Seguros y Asistencia, analiza las preferencias de los usuarios en torno a las nuevas formas de movilidad, en las que destaca el creciente interés por los distintos tipos de vehículos compartidos, siendo el principal motivo el ahorro de costes Con el objetivo de conocer el índice de penetración de la nueva movilidad en el mercado español, las necesidades de los usuarios en relación a la oferta actual de movilidad, e identificar qué servicios de valor añadido pueden aportar las empresas de Seguros y Asistencia, Allianz Partners comparte un nuevo estudio, realizado a partir de las respuestas de más de 1.100 personas revelando una visión global sobre las necesidades de la nueva movilidad.

Eléctrico Vs. Combustión

Según el estudio entre el porcentaje de vehículos en propiedad, el 40% usa gasolina, frente a un 11% con vehículo eléctrico. Al consultar el motivo por el cual los encuestados no elegirían este último, más del 40% indica el alto coste y la dependencia tecnológica.

Aunque el coche eléctrico no es la primera opción para los consumidores, la tendencia de la intención de compra de este tipo de vehículo se mantiene. De cara al futuro, el 32% afirma que tiene previsto comprar un vehículo eléctrico dentro de los próximos dos años, indicando como principal motivo el cuidado del medio ambiente.

Vehículo en propiedad Vs. compartido

Según los datos que se desprenden del estudio, más del 86% de los encuestados tienen un vehículo en propiedad, un porcentaje muy superior comparado con el 8% que indica usar servicios de ‘Car sharing’ o vehículo compartido. Al consultarles a los propietarios de vehículos por qué no usan el ‘Car sharing’, destaca que el 37% teme no estar cubierto por el seguro en caso de accidentes, mientras que el 39% que sí es usuario de este servicio, lo considera útil para “ahorrar de costes”.

El uso compartido en la ‘micromovilidad'

Aunque es un concepto relativamente nuevo, en promedio, el 8% de los encuestados usa habitualmente servicios compartidos para vehículos. Y destacan casos especiales como Madrid y Barcelona dónde el porcentaje de utilización de motocicletas y bicicletas compartidas se eleva al 21% y 20%, respectivamente.

Respondiendo a las necesidades del cliente

Con el propósito de atender a las nuevas tendencias, Allianz Partners incluye en su estudio, las soluciones que ofrece y que responden a los temores que manifiestan los usuarios. Entre la oferta de servicios de la entidad, destacan la instalación y asistencia de ‘Wallbox,’ sustitución y asistencia específica para vehículos eléctricos, entre otras. En cuanto a las bicicletas y patinetes, Allianz Partners confirma su compromiso con la movilidad sostenible, ofreciendo protección ante daños por accidentales o robo, asistencia y protección jurídica.

“Este estudio pone de manifiesto el cambio en las tendencias de la movilidad. Es posible ver cómo las nuevas formas de transporte ligadas al ‘sharing’ van ganando terreno y el vehículo eléctrico se convierte en una opción para más personas. Por otro lado, la micromovilidad ya es un hecho en nuestras grandes ciudades. Cada vez tenemos más opciones para movernos, y en Allianz Partners tenemos como objetivo adelantarnos a los cambios en las preferencias y estar preparados para brindar la mejor solución en el momento justo” Borja Díaz, CEO de Allianz Partners España.

Estudio: ‘Nueva Movilidad’