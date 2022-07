Fintech: oportunidades y desafíos. Nuevos modelos de negocios Comunicae

miércoles, 13 de julio de 2022, 13:53 h (CET) La brecha latente en ciertos productos o servicios desatendidos o poco rentables ha facilitado el posicionamiento de las Fintech. Nuevos modelos y oportunidades financieras no exentas de riesgos. GDS Modellica ofrece soluciones flexibles y personalizadas para combatir y gestionar con eficacia el fraude en todo el ciclo del riesgo de crédito a cualquier institución que necesite optimizar y automatizar sus políticas y estrategias La presencia física y económica de las Fintech es cada vez más relevante. Han logrado posicionarse en el sector gracias a la financiación alternativa y al crédito al consumo online, ofreciendo servicios adaptados, ágiles, flexibles y eficaces. El desarrollo y empleo de tecnología, en todos los niveles de la sociedad, ha acarreado un cambio de comportamiento de los consumidores que ha derivado en la aparición de nuevos mercados y modelos de negocios. Las Fintech, además de satisfacer las nuevas demandas de los consumidores, han logrado abrirse un hueco y posicionarse al acceder a un nicho de mercado desatendido, aprovechando ciertas brechas financieras poco rentables para las entidades tradicionales.

GDS Modellica, consciente de las nuevas necesidades del sector, ha desarrollado soluciones que posibilitan a las empresas financieras crear, gestionar y mejorar estrategias de manera más rápida, conveniente y personalizada, manteniendo el cumplimiento dentro de un entorno regulatorio muy estricto. Además, de ayudarles en la aceleración del ciclo comercial, adaptándolo tanto al otorgamiento de créditos como proporcionando propuestas de préstamos, siempre con la máxima seguridad, con decisiones automatizadas tras el análisis de la gestión del riesgo.

Los robos de identidad y transacciones fraudulentas no autorizadas representan un riesgo real en las fintech. Los riesgos operacionales pueden provocar pérdidas debido a: ciertos errores del personal de la empresa, procesos internos inadecuados o mal planteados, fallos en los sistemas o como consecuencia de acontecimientos externos. Dentro de este tipo de riegos se encuentran el riesgo cibernético o Ciber Risk, la piratería cibernética y el fraude en las transacciones financieras.

Según el informe de Finnovista, “Evolución del sector Fintech en Latam” la disrupción financiera ha dado paso a la existencia de diferentes verticales de negocio en el sector seguros, préstamos, pagos e inversiones, identificadas como Insurtech, Lendingtech, Paytech y Wealthtech, y que irán ganando relevancia dentro de la industria. Uno de los catalizadores del cambio de la industria financiera son los préstamos digitales o empresas de Lendingtech; proveedoras de soluciones crediticias digitales para personas y empresas.

En España, este sector, suma más de 400 compañías; más del 70% de origen español. El 75% de las Fintech en España colaboran activamente con empresas del sector financiero y bancario tradicional. Además, el sector no para de crecer; según señala un estudio elaborado por Deusto Formación, en 2020 España se ha convertido en el sexto mayor mercado de financiación alternativa del mundo, con un crecimiento anual del 15%. Las principales razones de estas colaboraciones, según Finnovating, responden a: “la agilidad que tienen las Fintech para adoptar nuevas tecnologías y testar nuevos modelos de negocio, la cercanía al cliente de hoy y del mañana, la flexibilidad y la eficiencia”. Si a este conjunto de valores, se suman los pilares que sostienen el edificio del sector tradicional, como “la confianza, el know-how y un músculo financiero de clientes que las pequeñas tardarían mucho tiempo en alcanzar”, es posible afirmar que la economía española se encuentra ante un sector que, impulsa con creces la oferta financiera del país.

Antonio García Rouco, director general de GDS Modellica, afirma que “las Fintech no están exentas de riesgos: liquidez, legal, de mercado, de modelo, reputacional, operacional o riesgos cibernéticos. Entre las amenazas más comunes se encuentran: los riesgos derivados de los servicios profesionales financieros, del funcionamiento correcto de los productos; de responsabilidad y uso adecuado de los datos personales y, por último, los riesgos operacionales que afectan al desarrollo normal de la propia actividad”.

La consultora GDS Modellica, experta en procesos de riesgos de crédito, ofrece al cliente soluciones y tecnologías específicas y personalizadas en materia de riesgos, y desarrollo de nuevas estrategias para la eliminación de obstáculos. Sus soluciones cubren todo el ciclo de riesgo, desde la admisión, gestión de cliente, fraude, cobranza y por último, la regulación con soluciones específicas basadas en cuatro pilares integrales que van desde la analítica de datos, consultoría o herramientas de gestión de datos, a soluciones expertas y específicas para negocios en materia de riesgos, con una interfaz que posibilita una visión integral del cliente.

GDS Modellica es una empresa que provee de tecnología-analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 16 años colaborando con éxito para cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países. https://www.gdsmodellica.com.

