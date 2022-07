DHL se asocia con Coldplay para hacer que su gira sea lo más sostenible posible Comunicae

miércoles, 13 de julio de 2022, 13:23 h (CET) DHL se convierte en el socio logístico oficial del Music Of The Spheres World Tour de Coldplay. Con su amplia experiencia en logística sostenible y soluciones de transporte, DHL apoyará a la banda en la minimización de la huella de carbono de su gira Cada gira musical global requiere una preparación intensiva y una logística compleja. Sin embargo, Coldplay se ha sumado a esta complejidad al establecer un objetivo ambicioso para hacer que su Music Of The Spheres Tour sea lo más sostenible posible y reducir las emisiones de CO2 en más del 50%. DHL, pionera en el campo del transporte y la logística sostenibles, apoyará a la banda en este viaje con su amplia experiencia.

'Como líderes en nuestra industria, es nuestra responsabilidad liderar el cambio, pero, también, inspirar y facilitar soluciones sostenibles para otras empresas y marcas. Nos sentimos honrados y orgullosos de que Coldplay haya seleccionado a DHL para embarcarse en este viaje hacia el cambio', Monika Schaller, Vicepresidenta Ejecutiva de Comunicación Corporativa, Sostenibilidad y Marca, de Deutsche Post DHL Group.

La experiencia y las soluciones de sostenibilidad de DHL

Coldplay seleccionó a DHL como su socio logístico debido a la amplia experiencia de la compañía en soluciones logísticas sostenibles. Como proveedor de logística líder en el mundo, DHL apoyará los esfuerzos de Coldplay, especialmente en el campo del transporte sostenible, ofreciendo un enfoque multidisciplinar para reducir las emisiones de CO2.

Con su servicio GoGreen Plus, a los clientes de DHL se les ofrece un conjunto de soluciones para minimizar las emisiones relacionadas con la logística y otros impactos ambientales a lo largo de toda la cadena de suministro. Las emisiones del transporte marítimo y aéreo se reducen mediante el uso de biocombustibles avanzados. Para el transporte terrestre, DHL puede recurrir a una extensa flota de vehículos eléctricos y camiones alimentados con Bio-LNG (gas natural licuado hecho de desechos orgánicos). La parte restante de la cadena de suministro se hace climáticamente neutra, mediante la compensación de emisiones del ciclo de vida completo, reduciendo y compensando cualquier emisión de carbono residual. DHL puede garantizar la reducción de CO2 y las emisiones de sus servicios se transmiten de forma transparente a sus clientes.

Un nuevo modelo de giras mundiales sostenibles

Además de las innovaciones en logística sostenible, lideradas por DHL, Coldplay ha introducido una variedad de otras iniciativas para hacer que su gira mundial sea lo más baja en carbono y beneficiosa para el medio ambiente posible. Cada espectáculo es impulsado por una mezcla de energía renovable (como la energía eólica y solar) y biodiesel renovable certificado. La banda, incluso, aprovecha la energía del ventilador a través de pisos cinéticos de última generación y bicicletas eléctricas.

La banda también se ha comprometido a plantar un árbol por cada ticket vendido y a reducir significativamente el CO2 que el tour produce, a través de la inversión en una amplia gama de iniciativas de compensación de carbono.

La esperanza compartida de DHL y Coldplay es que el Music Of The Spheres Tour proporcione lecciones y mejores prácticas para que otros artistas construyan y empujen a la industria de la música en vivo hacia un futuro ultra bajo en carbono y sostenible.

En línea con la estrategia de sostenibilidad de la compañía para lograr cero emisiones netas para 2050 ('Misión 2050'), DHL apuesta por soluciones logísticas sostenibles, que descarbonizarán todo el sector logístico. Como parte de la hoja de ruta de sostenibilidad a medio plazo de Deutsche Post DHL Group para 2030, el grupo se esfuerza por alcanzar el sub-objetivo de tener, al menos, el 30 por ciento de los requisitos de combustible cubiertos por combustibles sostenibles. Para reducir el CO2 en línea con el Acuerdo Climático de París, el Grupo gastará 7.000 millones de euros en combustible sostenible y tecnologías limpias para 2030.

El compromiso de Coldplay de hacer que su gira sea lo más sostenible posible

El co-manager de Coldplay, Phil Harvey, ha dicho: 'Cuando anunciamos esta gira, nos comprometimos a reducir las emisiones primarias de carbono en más del 50% en comparación con la última gira. Esto solo puede suceder con socios que compartan esta visión y estén dispuestos a invertir los recursos necesarios para que esto suceda. Estamos agradecidos con DHL por su ayuda para minimizar las emisiones de carga de nuestro tour a través de su experiencia e inversión en logística sostenible'.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Fintech: oportunidades y desafíos. Nuevos modelos de negocios Los ciberdelincuentes acentúan sus esfuerzos en las redes sociales profesionales IMAP ocupa el 7º puesto en el ranking de asesores de M&A La tecnología de banda ancha inalámbrica fija de Cambium Networks ha sido seleccionada para el programa de protección de fuerzas del ejército estadounidense DHL se asocia con Coldplay para hacer que su gira sea lo más sostenible posible