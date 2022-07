Disponer de una consulta clínica con todos los servicios incluidos en pleno centro de Barcelona, alquiler de despachos con Bufet Mèdic Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 10:47 h (CET)

En el ámbito de la medicina, existen varios profesionales con espíritu emprendedor, que buscan establecer una marca propia en salud y medicina, a través de un consultorio privado. Sin embargo, una de las dificultades que suele suscitar este tipo de iniciativas es el espacio, ya que encontrar un local adecuado para abrir una consulta clínica puede ser particularmente difícil.

En la ciudad de Barcelona existe una solución para estos profesionales. Se trata de Bufet Mèdic, una empresa que ofrece varias opciones para el alquiler de despachos en la ciudad, con todos los servicios incluidos y completamente adecuados para el establecimiento de cualquier servicio de consulta clínica particular.

Todas las comodidades para instalar una consulta clínica particular Bufet Mèdic es una red de centros médicos ubicados en pleno corazón de Barcelona, que cuenta con despachos completamente acondicionados, provistos de todos los servicios básicos, en alquiler para los diferentes profesionales que buscan establecer su propia consulta clínica. Sus despachos son completamente independientes unos de otros y están abastecidos con equipo informático de alta tecnología, que trae instalado consigo software de uso frecuente en consultas médicas, para facilitar el trabajo de los usuarios en el consultorio, junto con un casillero de correo físico en el área de recepción.

En estos centros, los médicos pueden escoger los días y horarios para llevar a cabo sus visitas, mientras que el personal de Bufet Mèdic ofrece varias facilidades para que estos puedan enfocarse en atender a sus pacientes. Por ejemplo, atención de llamadas durante toda la semana, gestión de la agenda y servicio de recepción para los pacientes durante los días de uso del despacho. Además, para aquellos médicos que así lo requieran, aportan el servicio de cobro a los pacientes y gestión de la facturación, bajo una división proporcional de los costes.

Las ventajas de contar con un despacho en Bufet Mèdic La experiencia en Bufet Mèdic ofrece un entorno sumamente acogedor para los médicos, que fomenta una sinergia entre los profesionales del área y ofrece amplias facilidades para los servicios de cada despacho. Los médicos dentro de estos centros cuentan con limpieza y mantenimiento recurrente para sus consultorios, así como red wifi para llevar a cabo sus gestiones, y aprovechar los aparatos tecnológicos con los que vienen equipados los consultorios. Además, todos los centros cuentan con fácil acceso a través de diversas opciones de transporte, gracias a su privilegiada ubicación en el centro de Barcelona.

Todas estas facilidades están pensadas en beneficio de los médicos, con el objetivo de que estos puedan dedicarse a lo más importante, brindar sus servicios como profesionales de la salud. Sus despachos están abiertos a cualquier especialidad médica y configurados para aportar todas las facilidades que requiere la gestión de un despacho profesional, de modo que los pacientes puedan ser atendidos con eficiencia y comodidad, mientras los médicos se centran en ofrecer a cada paciente, la mejor atención posible.



