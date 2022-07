¿Qué es una torre de control logística? Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 10:49 h (CET) En todos los aeropuertos hay un edificio que destaca por su configuración. Es una torre en cuya cima se ubica una sala desde la que se controla y dirige todo el tráfico aéreo: aproximaciones, aterrizajes, despegues, tráfico en pistas, incidencias, etc. En los aeropuertos de mayor tráfico, mantener el control y la visibilidad garantizando la seguridad de todas las operaciones es una tarea compleja. La tecnología permite automatizar procesos reduciendo al mínimo las tareas manuales y detectar conflictos incluso antes de producirse; es la analogía perfecta al hablar de gestión de cadenas de suministro.

La torre de control logística es un nodo central de comunicaciones y una plataforma de análisis de toda la información que aportan los agentes que intervienen en la cadena de suministro. Permite mantener el control y la visibilidad completa de todos los procesos, de extremo a extremo y en tiempo real, incorporando tecnología blockchain e IA para el análisis predictivo de escenarios que puedan afectar directamente a las operaciones de suministro, transporte y distribución.

Hardman es una torre de control logística con capacidad de gestión, capaz de ofrecer una solución colaborativa a proveedores, cargadores, operadores de transporte, transitarios y conductores autónomos, con el objetivo de mejorar la experiencia de servicio del cliente.

¿Qué beneficios ofrece la plataforma Hardman para las empresas de transporte y logística? La plataforma Hardman trabaja con un sistema que permite integrar a las empresas de transporte y logística con sus clientes, obteniendo expediciones más ordenadas y controladas. Con una tecnología centrada en la visibilidad y el control, es posible informar sobre el estado de las entregas sin mayor esfuerzo y en tiempo real, garantizando la confianza del consumidor.

En consecuencia, las personas que tienen previsto recibir una entrega no necesitan hacer llamadas de seguimiento constantemente para determinar el estado del producto. Mientras que, en el aspecto administrativo, los tiempos dedicados a la ejecución de trámites se reduce notablemente, a la vez que disminuyen los costes ordinarios.

Por otra parte, en caso de sufrir una incidencia durante el trayecto, la aplicación contiene un sofisticado sistema de alarmas que registra lo ocurrido y lo notifica a las partes involucradas. La ventaja es que la plataforma funciona como un repositorio de información confiable que protege los datos contra modificaciones o alteraciones.

Hardman permite monitorear la temperatura y humedad correctas La telemetría consiste en un sistema automatizado de comunicación que recoge, procesa y transmite información en lugares remotos, por lo que es común que se utilice en los servicios de transporte y logística. Con la plataforma Hardman, los propietarios pueden obtener los datos telemétricos de su vehículo y vincularlos al informe de ruta o expedición.

Al conectarse con Hardman, las empresas pueden proteger al máximo sus activos, independientemente del tipo de vehículo en que son transportados. Como resultado, tanto el cliente como la empresa obtendrán datos como el posicionamiento, la situación, el estado y las condiciones del producto.

Para quienes no cuentan con un sistema de telemetría propio, Hardman también ofrece la instalación del mecanismo, sin coste adicional por temas de mantenimiento. Combinado con el uso de la plataforma, los beneficios de este sistema se incrementan, con la posibilidad de demostrar que los niveles de temperatura y humedad durante la expedición han sido los correctos.

Con el servicio de localización de vehículos de Hardman, los clientes pueden estar mejor informados sobre la fecha y el momento exacto en que llegará un delivery. Para tener acceso a la plataforma, los clientes pueden solicitar una cotización con el equipo de la empresa, ya que para la mayoría de transportistas este sistema es gratuito.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Dónde comprar mochilas personalizadas económicas para publicidad?, por NouReclam ¿Qué es una torre de control logística? Season Restaurante, una alternativa para lidiar con los calurosos días de verano Disponer de una consulta clínica con todos los servicios incluidos en pleno centro de Barcelona, alquiler de despachos con Bufet Mèdic Telsystem lanza la solución para acabar con los descuadres de caja