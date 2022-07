Generali, Grupo Juste, Fundación Mutua Madrileña, Fundación Orange y FCC ganadores de los Premios De&I

Bajo la presidencia de honor de SS.MM, los Reyes de España, e impulsados por la Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, los Premios de Diversidad, Equidad e Inclusión (De&I) han reconocido, en su quinta edición, la labor empresarial en la gestión de la diversidad corporativa, el diseño de políticas de equidad e igualdad y las iniciativas para impulsar la inclusión sociolaboral Generali España, Grupo Juste, Fundación Mutua Madrileña, Fundación Orange y FCC han sido las empresas galardonadas en la quinta edición de los Premios de Diversidad, Equidad e Inclusión (De&I) otorgados por la Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad.

Un año más, autoridades, entidades premiadas y jurado se han dado cita en el Club Financiero Génova para reconocer y dar visibilidad a las mejores prácticas empresariales en materia de diversidad, equidad e inclusión. Como en otras ediciones, los premios se han clasificado en cuatro categorías: mejor plan estratégico de diversidad, equidad e inclusión (esta vez distinguiendo entre gran empresa y pyme), mejor iniciativa en inclusión laboral, mejor práctica en acción social y mejor propuesta para la transformación cultural en diversidad, equidad e inclusión.

El acto de entrega de premios ha sido inaugurado por Isabel Castro, Secretaria de Estado de Migraciones, quien ha comentado que “todas las personas que aquí os encontráis sois un reflejo del gran compromiso de las empresas, entidades y agentes sociales, en el trabajo por la igualdad de oportunidades, la inclusión, la innovación y la inserción sociolaboral de las personas que se encuentran en situación de exclusión”. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene, en su propia esencia, ese objetivo. Es importante que trabajemos todos juntos para garantizar los derechos y oportunidades de todas las personas y, con especial atención, de las más vulnerables. Nadie puede quedar atrás”, ha subrayado la secretaria de Estado.

A continuación, Enrique Sánchez, presidente de la Fundación Adecco, ha explicado que: “las empresas son agentes fundamentales para avanzar hacia la consecución de los ODS y, por tanto, hacia sociedades más justas, competitivas y resilientes. Queremos que estos premios sirvan de estímulo para que el tejido empresarial siga implicándose en los grandes retos sociales, que tanta importancia cobran en este escenario de crisis cíclicas que acentúan la desigualdad. Hoy atravesamos un clima de incertidumbre en el que la colaboración de las empresas es más importante que nunca para no dejar a nadie atrás”.

Por su parte, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, ha añadido que: “Desde la Fundación Adecco tenemos la suerte de contar con partners implicados y comprometidos en retos de primer orden como la inclusión laboral de todas las personas o la reducción de las desigualdades. Estos premios son la perfecta ocasión para reconocer iniciativas que han logrado la excelencia en su desarrollo y gestión y que contribuirán, sin duda alguna, a la construcción de una sociedad más justa, ecuánime e igualitaria”.

Por último, Juan Alfaro, secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad ha subrayado que: “La V Edición de los Premios de Diversidad, Equidad e Inclusión de Fundación Adecco y del Club de Excelencia en Sostenibilidad pone en relieve lo estratégico en esta materia. Hemos visto y analizado en las candidaturas presentadas la gran cantidad y diversidad de propuestas que se exponen por parte de las grandes empresas, pymes y emprendedores, además de iniciativas de inclusión sociolaboral. Esto pone en valor la importancia que tiene nuestro país en la materia y el progreso en la innovación de todas las prácticas que estamos difundiendo gracias al reconocimiento en estos premios”.

Categorías premiadas y ganadores

Bajo la presidencia de Honor de SS.MM los Reyes de España, se ha constituido un jurado formado por Carmen Alsina, Dircom de CEOE; Lourdes López, directora general de Becton Dickinson; Iñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados; Emilio Zurutuza, patrono de la Fundación Adecco; Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, y Juan Alfaro, secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad.

El reconocimiento al mejor plan estratégico de diversidad e inclusión ha contado con dos premiados: uno en la posición de gran empresa, que ha recaído en Generali España, y otro en el nivel de pyme, que ha sido recibido por Grupo Juste.

Generali ha sido reconocida por su Plan Diversidad, Equidad e Inclusión Generali España 2022-2024 , que ha sido presentado por Javier Aguirre, director de comunicación y Javier Zubicoa, De&I Labor Relations. El objetivo de este programa es crear una cultura abierta, inclusiva y diversa que promueva la innovación, construyendo entornos donde todas las personas sean valoradas, escuchadas y respetadas. Para ello, la compañía se propone acometer ambiciosas acciones para aumentar la diversidad, alcanzar la igualdad de género, en especial en las posiciones superiores, y reforzar el equilibrio generacional -entre otros- poniendo en valor los diferentes conocimientos, habilidades y experiencias de las personas que integran la compañía. El premio ha sido recogido por Santiago Villa, CEO de Generali España y Alberto Ogando, Chief People & Organization Officer.

que ha sido presentado por Javier Aguirre, director de comunicación y Javier Zubicoa, De&I Labor Relations. El objetivo de este programa es crear una cultura abierta, inclusiva y diversa que promueva la innovación, construyendo entornos donde todas las personas sean valoradas, escuchadas y respetadas. Para ello, la compañía se propone acometer ambiciosas acciones para aumentar la diversidad, alcanzar la igualdad de género, en especial en las posiciones superiores, y reforzar el equilibrio generacional -entre otros- poniendo en valor los diferentes conocimientos, habilidades y experiencias de las personas que integran la compañía. El premio ha sido recogido por Mientras, Grupo Juste ha recibido un reconocimiento por el proyecto “Nuestro presente define el futuro”, que ha sido presentado por Álvaro Flores Delgado, director de Recursos Humanos y María Seves de Mesa, técnico de Recursos Humanos. Este proyecto consiste en el desarrollo de iniciativas socialmente responsables orientadas a fortalecer la educación, el emprendimiento y la salud, generando empleo de calidad, fomentando la diversidad y garantizando la igualdad de oportunidades que aporten valor al conjunto de la sociedad.

El premio ha sido recogido por Inés Juste Bellosillo, presidenta de Grupo Juste y Álvaro Flores Delgado, director de Recursos Humanos. En segundo lugar, el premio a la mejor práctica en inclusión laboral se ha concedido a la Fundación Mutua Madrileña por la iniciativa “Jóvenes Profesionales II”, que ha sido presentada por Teresa Campos de Palacio, directora de Fundación Mutua Madrileña. El proyecto se desarrolla en colaboración con la Fundación Exit y la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agremia), y se materializa en un programa formativo para jóvenes de entre 18 y 25 años en situación de abandono escolar y/o alta vulnerabilidad socioeconómica, con el objetivo de capacitarles como técnicos de instalaciones de energía del hogar, proporcionándoles así una salida profesional en un sector donde hay múltiples oportunidades y escasez de profesionales. El premio ha sido recibido por Teresa Campos de Palacio, directora de Fundación Mutua Madrileña y Gonzalo de Cuevas, técnico de dicha Fundación.

El premio a la mejor práctica en acción social ha reconocido el programa “FabLabs Sociales- GarageLab” de la Fundación Orange, que ha sido expuesto por Daniel Morales y Angélica Bautista, director de sostenibilidad de Orange y director de la Fundación Orange y responsable de proyectos de educación, respectivamente. El proyecto, que arrancó en 2017 y ya ha ayudado a unos 17.000 alumnos, se centra en reducir la tasa de abandono escolar, incrementar la motivación e impulsar la mejora de los resultados académicos de estudiantes con dificultades de adaptación. La iniciativa se desarrolla a través de un entorno de fabricación digital y empleando la cultura maker, cuya aplicación en el proceso educativo ha logrado reducir la tasa de abandono escolar en más de un 13% y aumentado la motivación del alumnado en más de un 62%.

Por último, el premio a la mejor práctica en transformación cultural en diversidad e inclusión ha reconocido el proyecto de FCC “You diversity”, que ha sido presentado por Juana Crespo, directora de comunicación corporativa. Esta iniciativa tiene como objetivo dar visibilidad, sensibilizar y empoderar la diversidad en su camino hacia la igualdad efectiva, promover los derechos humanos y sumar esfuerzos en la lucha contra cualquier forma de discriminación, violencia o acoso. Para ello, se ha constituido una plataforma que aúna los valores y compromisos de la compañía con la igualdad y la diversidad, fomentando la participación de todas las personas que forman parte del Grupo. La plataforma, alojada en la intranet de la compañía, está diseñada para favorecer y promover la inclusión a través de contenidos y acciones formativas de calado. El premio ha sido recogido por Ramona Fernández Kelly, directora de recursos humanos de Grupo FCC y Juana Crespo, directora de comunicación corporativa.

Bisila Bokoko: premio honorífico por visibilizar el papel de la mujer y la diversidad cultural en las empresas

Por otra parte, esta edición ha incluido un reconocimiento público especial a través de un premio honorífico al mejor líder inclusivo, que se ha otorgado a Bisila Bokoko, emprendedora y conferenciante de origen africano. Durante su trayectoria profesional, Bokoko ha destacado por un gran compromiso social y por haber visibilizado el papel de la mujer y de la diversidad cultural en el ámbito corporativo.

Aunque no ha podido recibir presencialmente su reconocimiento, Bokoko ha mostrado su agradecimiento a través de un vídeo, destacando que: “Como persona que vive la diversidad desde diferentes ámbitos y que ha crecido en una España en la que la diversidad aún no se conocía lo suficiente, me siento orgullosa de que haya empresas que se estén preocupando por integrar este valor en sus políticas, contribuyendo a construir una sociedad cada vez más igualitaria e inclusiva. Es un gran orgullo recibir este reconocimiento por haber puesto un pequeño granito de arena para que la conciencia de la diversidad cultural y étnica cale cada vez más en las empresas y en el entorno. Creo sin duda que la diversidad es un superpoder, que nos hace a todos únicos e irrepetibles, y que se trata de un valor que ha venido para quedarse”.