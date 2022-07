CEF UDIMA. Enrique Cerezo: En España no es viable hacer cine sin el apoyo de la TV o Gobierno Comunicae

miércoles, 13 de julio de 2022, 12:55 h (CET) El cine supone "la mejor manera de poder observar cómo era la vida antes y cómo puede ser después" El productor de cine Enrique Cerezo reconoce que actualmente en España no es viable rodar y estrenar una película si no cuenta con el respaldo de una televisión o la ayuda económica del Ministerio competente.

Así lo expresa en una entrevista a Territorio Líder, que dirige y presenta el periodista Graciano Palomo y que produce UDIMA Media, la unidad audiovisual de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA.

Cerezo confiesa las dificultades que hay para producir un filme en España: “Hoy en día no se puede hacer en España una película sin que esté vendida o prevendida a una televisión, pues los presupuestos de las películas”, detalla, “son muy elevados, no por lo que cobran los actores, sino por toda la parafernalia de hacer una película”.

En este sentido, señala, “si no tienes una televisión detrás y la subvención o la ayuda que te da el ministerio es muy difícil hacerla”.

Por otra parte, pone en valor el cine como catalizador de una etapa de la historia de un país. “Una de sus grandes ventajas”, explica, “es que depende de la época en que hagas las películas tienes retratada lo que ha sido su sociedad”. De este modo, opina, el cine supone “la mejor manera de poder observar cómo era la vida antes y cómo puede ser después”.

“Dentro de cincuenta años ver una película y ver cómo era una ciudad, cómo se vestía, como la gente se peinaba, los modos de aparecer, el lenguaje, incluso el pensamiento, pero sobre todo es que nos veamos cincuenta años después cómo éramos cincuenta años antes. Eso para mí es fundamental”.

En este contexto, subraya la cualificación de los profesionales que han hecho cine a lo largo de su historia en España por comparación con otras grandes industrias, como la estadounidense.

Al respecto, pone como ejemplo una producción que hizo con George Cukor como director, quien destacó “la calidad que tenía (el actor) José Luis López Vázquez”. “Creo que en España ha habido y habrá muchísimo talento”, remacha Cerezo.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.