El 40% de los españoles afirman estar preocupados por los robos en sus casas durante estas vacaciones Comunicae

miércoles, 13 de julio de 2022, 11:35 h (CET) Llega el verano y con los periodos de ausencias aumentan las posibilidades de robo en las viviendas de los españoles. Point Fort Fichet publica por primera vez una encuesta sobre la intención vacacional en colaboración con GFK, empresa especializada en análisis de mercado, para conocer las principales motivaciones y preocupaciones con las que encaramos la época estival Llega el verano y con los periodos de ausencias aumentan las posibilidades de robo en las viviendas de los españoles. Point Fort Fichet publica por primera vez una encuesta sobre la intención vacacional en colaboración con GFK, empresa especializada en análisis de mercado, para conocer las principales motivaciones y preocupaciones con las que encaramos la época estival.

El relax y la desconexión seguidos por el interés en conocer otros lugares son las dos primeras razones por las que los españoles desean salir de vacaciones este año. El 89 % reconoce apetecerle mucho o bastante salir este verano y de hecho, cuatro de cada cinco ya han pensado a dónde ir. De estos que salen, un dato importante a destacar es que el 39% no se va completamente tranquilo por la posibilidad de robo en su hogar y de ellos al 50% les preocupa la puerta de seguridad en su casa.

Los catalanes son los más preocupados por la seguridad del hogar y es que solo el 17% de los encuestados tienen puerta acorazada. Y es curioso que a la antigua usanza el 25% reconoce que sigue pidiendo a sus vecinos el clásico “dale una vuelta a la casa cuando no esté”.

Y es que, con la llegada de esta temporada, las autoridades confirman que aumentan los robos en las viviendas de los españoles. Son tiempos de inestabilidad y por eso, Point Fort Fichet en colaboración con Policía Nacional pone a disposición la Guía de seguridad 2022 en la que se recopilan todas aquellas medidas que se deben tomar para poder disfrutar de unas vacaciones tranquilas. A continuación se presentan algunos de los consejos esenciales:

ACTUAR:

Que la vivienda parezca habitada es el mejor método disuasorio.

No desconectar totalmente la electricidad. Un timbre desconectado es signo de ausencia.

No cerrar del todo las persianas.

Los temporizadores automáticos que encienden y apagan las luces o la radio, ayudan a aparentar que la casa está habitada.

Si es posible, pedir a un vecino que recoja el correo.

Nunca esconder una llave de repuesto cerca de la casa. CALLAR:

Evitar comentar los planes con desconocidos o en las redes sociales.

Asegurarse de que los hij@s tampoco informan de la ausencia. GUARDAR:

No dejar a la vista los objetos de valor.

Elabora un inventario con los números de serie de aparatos electrónicos, marca y modelo y fotografíalos. En caso de robo, es más fácil recuperarlos. Por último, revisar el estado de la puerta y cerradura es la mejor forma de prevenir antes que lamentar, ya que, el 80% de los robos en domicilios se producen a través de la misma y se estima que un ladrón tiene 9 segundos para abrirla. Si fuera necesario cambiarla, una puerta acorazada certificada y una cerradura de alta seguridad aumentarán la seguridad contra los amigos de lo ajeno. Y se debe recordar, ante cualquier situación de emergencia llamar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (112).

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.