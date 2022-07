Manu Mitchell, autor de ‘El rincón de los treinta minutos’, presenta su nueva obra, cargada de emociones y profundidad Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 10:38 h (CET)

Manu Mitchell presenta su nueva publicación,El rincón de los treinta minutos, una obra que unifica relato y lírica y que ha sido publicada por Letrame Grupo Editorial. Para él, la escritura, junto a la interpretación y la docencia, son sus grandes pasiones. En consecuencia, la escritura siempre ha sido una forma de expresión muy importante para él.

Se trata de una historia real, ante la propia vida del autor. Su objetivo es claro: ayudar a otras personas a salir de situaciones complicadas como el maltrato infantil, el bullying y la violencia de género.

La obra transporta el lector a una montaña rusa de situaciones y emociones, ya que se encuentran diferentes historias: historias que desgarran el alma, historias que animan a seguir adelante, historias que transportan a las personas ese lugar en el que siempre se sienten seguras y muchas otras historias que hablan, al final, de la vida.

El lector se enganchará desde el minuto cero por sus historias al poder verse reflejado en ellas. También les hará reflexionar sobre muchos temas.

Su protagonista es Mario, un chico de 26 años de género no binario. Lo que caracteriza al personaje es su fortaleza, algo que él desconoce, y su fuerza para seguir adelante, buscando respuestas y dejando a un lado las difíciles situaciones que le ha puesto la vida.

Quien lee El rincón de los treinta minutos coincide en lo mismo: es un libro profundo, que toca algo por dentro y que hace pensar y reflexionar sobre muchos aspectos de la vida y la sociedad.

Sinopsis En la habitación principal estaba el rincón favorito de Mario, un chico de 26 años de género no binario. Allí, en ese rincón, pasa treinta minutos al día buscando respuestas y una salida a esa oscuridad que había inundado su vida hacía varios años. Esas respuestas que tanto buscaba llevan a Mario a descubrir que para ser feliz necesita encontrar esa parte de él que se llevaron otras personas, esa parte de él que estaba oculta entre sombras y que, gracias a la poesía y al relato, consigue traer de vuelta para volver a ser ese chico con ilusiones y ganas de comerse el mundo.

Manu Mitchell

Manumitchell1995@gmail.com



