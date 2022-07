En el Centro Norteamericano disponen de un campamento de verano en inglés en Sevilla Emprendedores de Hoy

Se acerca uno de los momentos más esperados por todos los miembros de la familia, las vacaciones de verano. El tiempo libre y el clima agradable permiten tener momentos de ocio, descanso, viajes y turismo, pero también puede ser una buena oportunidad para aprender o reforzar un nuevo idioma.

En el Centro Norteamericano disponen de un campamento de verano en inglés en Sevilla, una experiencia lúdica de inmersión lingüística. Con la ayuda de profesores norteamericanos, se consigue que la estancia sea 100 % en inglés. Es una excelente oportunidad para que tanto niños como adolescentes lo pasen en grande y tengan un contacto divertido con el idioma.

Beneficios de ir al campamento de verano en inglés en Sevilla En el campamento del Centro Norteamericano, los niños podrán practicar el idioma durante todas las actividades realizadas. Ya sean deportes, talleres o juegos, tendrán la oportunidad de aprender en un contexto alejado de la clase formal. De esta manera, el esfuerzo del aprendizaje se reduce a la vez que mejoran los resultados.

De igual manera, van a estar en un ambiente distendido y de diversión, lejos de las aulas, el colegio y los libros. Así, los campistas comprobarán la importancia del inglés para relacionarse y lo asociarán con algo positivo.

En el campamento de verano en inglés en Sevilla, también van a aprender a ser más autónomos y resolutivos. Tendrán que esforzarse por comunicarse en otro idioma, con lo cual el resultado se multiplica. Los niños se darán cuenta de que tienen la capacidad de superar ese reto y les dará mayor seguridad en sí mismos para enfrentarse a otros desafíos.

En definitiva, con esta propuesta, los campistas romperán las barreras del idioma lanzándose a hablar con sus compañeros y profesores. De este modo, no solo ampliarán su vocabulario, sino que van a mejorar su pronunciación y fluidez oral.

Una experiencia de inmersión lingüística inolvidable El Centro Norteamericano ofrece a los niños y adolescentes vivir una experiencia de inmersión lingüística y cultural inolvidable. Además, es una manera de asegurar que no olvidarán practicar el idioma durante el verano.

En la programación, se incluyen actividades de excursión, proyectos, fiestas e intercambios con alumnos americanos. También emplean el arte como medio para impartir conocimientos, permitiendo a los campistas aprender por medio de canciones y obras de teatro.

El próximo campamento del Centro Norteamericano iniciará el próximo 27 de junio. Constará de 100 horas lectivas, cuyo coste es de 4,65 €/h, con un descuento especial para hermanos del 10 %. Accediendo a su página web, es posible obtener más información y rellenar el formulario para ofrecer a los chicos diversión, crecimiento y aprendizaje.



