Cómo sacar el máximo partido al apreciado Salmón de Noruega en una 'Marbacoa' de verano

miércoles, 13 de julio de 2022, 10:41 h (CET) El Salmón de Noruega es perfecto para usar en barcacoa, gracias a un alto contenido graso que garantiza una jugosidad sobresaliente, mientras que su tersa carne le permite resistir a la perfección las altas temperaturas, según destacan desde el Consejo de Productos del Mar de Noruega. Además, a los españoles les encanta. Más de 21 millones de raciones con Salmón de Noruega se consumen cada día alrededor del mundo (1,4 millones, sólo en España) Llega la temporada de barbacoas y existe una opción fresca, saludable y deliciosa en torno a una buena ‘MAR-bacoa’ con el salmón noruego como gran protagonista. El pescado, como las verduras, pueden ser una opción ligera y ‘healthy’ para estos días y durante todo el verano. No en vano, el salmón es un pescado muy saludable, hasta el punto de que, con una sola ración, se cubren la cantidad necesaria de Omega 3.

La mayoría de los hogares utilizan el salmón al horno o a la plancha y, de forma creciente, en crudo; por ejemplo, en tartar, ceviche, sushi o poke. Sin embargo, la barbacoa es una opción en alza. ¿Y cómo se puede hacer para que el pescado quede en su punto, ni muy crudo ni demasiado seco? En líneas generales, para las piezas grandes es mejor hacer unos cortes que faciliten el cocinado homogéneo en toda su integridad mientras que los trozos pequeños pueden utilizarse con cuidado de que el fuego no sea demasiado fuerte o, por ejemplo, envuelto en papel de aluminio junto a verduras (el popular papillote). Lo ideal es que pescados azules como el salmón, quede rosado por dentro, muy jugoso. Por tanto, debe retirarse de las brasas un poco ante de que esté “en su punto”, ya que el cocinado se prolongará algún tiempo más tras salir de la barbacoa.

Los prestigiosos chefs Julio Bienert (más conocido como Julius) y Hung-Fai, son auténticos “Reyes de las Marbacoas”, ya que atesoran una dilatada experiencia y nadie como ellos conoce tan bien las propiedades de los pescados, especialmente los que llegan de las gélidas y transparentes aguas del Ártico, y cómo sacarles el máximo partido cocinados a la brasa.

Según destaca Hung-Fai, el salmón de Noruega es idóneo para cocinarlo a las brasas gracias a la textura de su carne y el porte de su musculatura propia de los peces que nadan en aguas muy frías.

“Para el salmón noruego recomiendo cuatro cortes, especialmente, para la Marbacoa: el primero, el filete entero dejando la piel. También se podría hacer en rodajas, aprovechando la estructura de la espina y manteniendo igualmente la piel; el tercero sería en formato de brocheta, haciendo dados de tres por tres; y, por último, también en tacos maridados, o en lomos en formatos papillote”, explica Hung-Fai, tras alabar la versatilidad de este producto, muy apreciado también por sus amplias posibilidades de cocinado en crudo, al vapor, al horno, a la plancha….

Mientras tanto, el chef Julio Bienert (Julius) aporta algunos consejos más para no perderse y triunfar al máximo con la Marbacoa del verano: “El mejor consejo para asar salmón es tener el fuego de la barbacoa a una temperatura media, ni demasiado fuerte (debe evitarse un exceso de llama) ni demasiado bajo”. Siguiendo esta premisa, el pescado quedará perfecto, y muy jugoso por dentro.

“Lo mejor que tiene el salmón es esa maravillosa grasa, rica en Omega 3 y Omega 6, que hace muy fácil cocinarlo en Marbacoa, al tiempo que es muy saludable y de sabor espectacular”, argumenta Julius. El chef tiene recetas fetiche que considera supremas, como el salmón con miel y mostaza o con salsa tártara. “O salmón ‘a lo Hung-Fai’, marinado en salsa teriyaki”, añade.

No obstante, hay mil y una recetas posibles para disfrutar de la mejor barcacoa (o Mar-bacoa) con el saludable pescado noruego como protagonista.

Salmón y Mar-bacoas, tándem ganador

Rico en proteínas; vitaminas A, D, B12 y riboflavina; antioxidantes y ácidos grasos omega 3, el Salmón de Noruega es perfecto para usar a la parrilla y en las brasas gracias a su contenido graso, que garantiza una jugosidad sobresaliente, mientras que su tersa carne le permite resistir a la perfección las altas temperaturas de la barbacoa. Entre las opciones más sugerentes, se puede coger la parte alta del lomo del Salmón para usar en tacos e integrar en brochetas y la parte central del lomo, entera en la barbacoa, con unas verduras asadas, ya que ambas partes son gruesas y resistentes al fuego. La ventresca contiene más grasa, por lo que se pueden obtener sabrosas presentaciones con poco tiempo de cocinado, en una plancha ubicada en la parte superior de la rejilla de la barbacoa, aliñado simplemente con un buen aceite de oliva, vinagreta o con mil y una salsas para darle un toque picante, oriental o mediterráneo.

Vestatilidad: En general, se trata de un pescado muy versátil que puede degustarse tanto en platos fríos como calientes. Y marinado a la parrilla, siempre es una apuesta segura. También se combina a la perfección con sabores y especias de todo el mundo, lo que ha convertido al salmón en un ingrediente estrella para los mejores chefs de sushi del planeta.

DOS RECETAS SORPRENDENTES PARA UNA MARBACOA 'DE DIEZ'

1.- Salmón noruego con alga nori y mayonesa chili dulce (chef Hung Fai)

Ingredientes (4 personas)

4 lomos 120 gr sin piel ni espinas

4 láminas de alga nori

200 gr de mayonesa japonesa

100 gr salsa de chili dulce

Una pizca de sal Elaboración:

-Colocar los lomos de salmón noruego sobre la lámina de alga nori y envolver cubriendo todo el lomo, enrollándolo se aplicará un poco de agua en el extremo para que quede bien pegada la lámina de alga.

-En un bol se mezclan las dos salsas.

-Cocinar el lomo en la barbacoa y cortamos en lonchas de 1 cm y servir con la salsa y una pizca de sal.

2.- Salmón noruego en papillote (Julius)

Ingredientes (4 personas):

480 gr de salmón de Noruega

1 cebolleta

Pimiento rojo

Espárragos trigueros

Salsa romesco

Papel de aluminio

Pimienta; sal fina y sal en escamas y aceite de oliva virgen extra Elaboración:

-Cortar la cebolleta y el pimiento en juliana fina.

-En una buena tira de papel de aluminio, poner la tajada de salmón salpimentada y regada con el aceite de oliva y sobre esta las verduras cortadas. Envolver bien haciendo un paquete que se quede bien cerrado por todos los lados.

-Cocer los espárragos trigueros unos minutos en agua hirviendo con una pizca de sal y reservamos

-En la parrilla con el fuego a punto de extinguirse colocar el papillote sobre esta durante al menos unos 7/9 min

-Abrir el papillote y cortar las raciones en 4 trozos más o menos iguales, poner unos espárragos pasados por el fuego y con unas lascas de sal en escamas guarnecido con la salsa romesco y listo para comer.

Sobre el Consejo de Productos del Mar de Noruega

El Consejo de Productos del Mar de Noruega (NSC, en sus siglas en inglés) depende directamente del Ministerio de Comercio, Industria y Pesca de Noruega y es responsable de dar a conocer los valores diferenciales de las referencias nacionales. El NSC tiene su sede en Tromsø y posee oficinas locales en 12 de los mercados de pescado y marisco noruegos más importantes del mundo: Suecia, Alemania, Reino Unido, Francia, Portugal, Italia, Brasil, Japón, China, Singapur y EE. UU, además de España.

Más información y recetas con pescados y mariscos de Noruega: https://mardenoruega.es/recetas/

