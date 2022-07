¿El Pole Dance adelgaza?, por Feeling Woman Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 10:15 h (CET)

Ir al gimnasio no es la única forma de perder peso y ganar masa muscular. En lo que a actividades fitness se refiere, el Pole Dance está empezando a tomar fuerza. Esta disciplina requiere de una intensidad física medianamente alta que permite quemar grasa de manera fácil y ayuda a bajar de peso.

En Barcelona, se encuentra ubicada Feeling Woman, una escuela especializada en Pole Dance que es pionera a nivel mundial. En una de sus clases, los aprendices pueden quemar entre 400 y 700 calorías, de la forma más divertida posible.

¿Por qué el Pole Dance ayuda a adelgazar? El Pole Dance es mucho más que un simple baile, es un ejercicio físico completo. Practicar esta disciplina es un medio efectivo para perder peso con mayor rapidez. La razón de ello es la propia naturaleza del tipo de baile, el cual se caracteriza por la presencia de una barra vertical sobre la que se realizan diversos movimientos y figuras. A diferencia de otras disciplinas deportivas que ejercitan zonas muy concretas, cuando las personas ejecutan las distintas posturas trabajan todo el cuerpo. Gracias a ello, en cada sesión de entrenamiento es posible perder el doble de calorías que una habitual sesión de cardio.

Sin embargo, no es la única vía a través de la cual el Pole Dance permite bajar de peso, sino que sirve para tonificar espalda, brazos, abdomen, piernas y glúteos entre otros. Al ganar masa muscular se tiene un mayor consumo calórico, tanto en movimiento como en reposo. Este hecho se debe a que los músculos son órganos metabólicamente activos que consumen calorías de manera permanente. Por tanto, mientras mayor masa muscular se consigue, mayor será la quema de calorías y, en consecuencia, se adelgaza con mayor facilidad.

Una academia especializada en Pole Dance Con más de 13 años en funcionamiento, la escuela Feeling Woman se alza como una de las mejores academias de Pole Dance de toda España y una de las más reconocidas a nivel internacional. Sus instalaciones cuentan con 2.400 m² de superficie hábil donde es posible entrenar, bailar, hacer terapias de salud, meditar y descansar.

Se especializan en la enseñanza de Pole Dance a mujeres, hombres y niños mediante un método revolucionario que complementa los entrenamientos con acrobacias aéreas y otras actividades.

Además, esta escuela no se limita únicamente a dar clases a mujeres, sino que ofrecen formación para todas las edades y estados físicos con un método único por niveles y adaptado a cualquier persona. Por tanto, desde principiantes que no tienen ningún conocimiento sobre la disciplina, hasta bailarines avanzados pueden formar parte de su cuerpo de estudiantes.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.