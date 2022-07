CrisEssens ofrece la posibilidad de trabajar desde casa con su marca Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 09:25 h (CET)

Cada vez, un mayor número de personas se aventura a desarrollar un emprendimiento desde la comodidad de su hogar. La facilidad de llegar al público a través del internet y la posibilidad de ser su propio jefe son algunas de las principales causas del auge de este modelo de negocio.

Correspondiendo a esta tendencia, CrisEssens, empresa distribuidora de cosméticos, propone una alternativa para trabajar desde casa, sin riesgo ni inversión. Tener acceso a internet es la única condición para iniciar este emprendimiento que supone un buen ingreso extra.

Trabajar desde casa en un negocio rentable CrisEssens cuenta con un amplio catálogo de cosméticos y productos de belleza que incluye perfumes, maquillaje, productos para el cuidado de la piel y más. Su modelo de negocio ofrece a los interesados la posibilidad de distribuir estos artículos de manera independiente.

La mayoría de los productos ofertados son de primera necesidad. Tanto hombres como mujeres, de diferentes edades, hacen uso de este tipo de artículos a diario. Por tanto, iniciar el negocio y mantener las ventas es completamente factible.

Esta propuesta de CrisEssens se adapta a las condiciones y posibilidades de los asociados. Estos no necesitan amplios requisitos para vender, basta con tener una conexión a internet para que comiencen a hacer pedidos. La principal ventaja de esto es la posibilidad de trabajar desde casa o desde cualquier otro lugar, si así lo requieren. Además, la cantidad de consumidores a la que se puede llegar por medio de internet es amplia.

Ventajas de afiliarse a CrisEssens Una de las ventajas que ofrece CrisEssens es la flexibilidad horaria, porque cada persona puede organizar su agenda de trabajo de acuerdo a su propia rutina. Otra ventaja es la autonomía, ya que, al no tener jefes directos, cada distribuidor puede plantear su estrategia de ventas individual.

Esta empresa ofrece a los asociados una oportunidad que no requiere inversión alguna para iniciar el negocio. La afiliación es completamente gratuita, sin permanencia y sin compromiso. En lo que respecta a la retribución económica, los miembros pueden obtener hasta un 30 % de beneficio por cada venta y hasta un 28 % por comisiones. De igual manera, es importante destacar que la firma premia el esfuerzo de sus asociados con coches y viajes todo incluido, cuando alcanzan determinado nivel.

La comercialización en línea es, hoy por hoy, una de las maneras más rápidas de lograr la independencia financiera. Por lo tanto, esta iniciativa de CrisEssens representa una oportunidad sin riesgos para conseguir ingresos y alcanzar los objetivos individuales.



