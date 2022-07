Personalizar el hogar o la oficina es posible con los vinilos personalizados, de la mano de Vinilvip Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Los vinilos autoadhesivos para paredes se han convertido en una herramienta decorativa muy útil para renovar los ambientes sin complicaciones y a bajo coste. El auge que han mostrado estos materiales se debe a sus múltiples ventajas, entre ellas la infinidad de diseños para combinarlos con cualquier estilo.

La empresa española Vinilvip, especializada en la fabricación y comercialización de estos materiales, destaca también la disponibilidad en el mercado actual de vinilos personalizados. Son diseños creados por el propio cliente con dibujos, logotipos o frases de su elección para personalizar la casa o la oficina de forma original.

Lo que se puede hacer con los vinilos personalizados Vinilvip es una firma española que lleva 15 años elaborando vinilos autoadhesivos con cientos de motivos para el hogar y la oficina. Disponen de una gran gama de opciones que van desde paisajes y dibujos con imágenes infantiles, florales, paisajísticas o simétricas, hasta diseños personalizados. Estos últimos se han convertido en los preferidos del mercado.

Como expertos en estas soluciones, el equipo de Vinilvip afirma que los vinilos decorativos son soluciones muy prácticas para decorar ambientes. Son fáciles de colocar o quitar, se pueden lavar fácilmente y son muy duraderos, puesto que se fabrican en PVC. Por ello, no desprenden gases tóxicos u olores fuertes que pudieran producir alergias a las personas.

Sus ventajas han aumentado con las posibilidades que ofrecen los vinilos personalizados. Estos son soluciones decorativas en las que el cliente selecciona el motivo, el mensaje y las proporciones de los mismos para complementar su decoración. En la empresa los llaman también vinilos de diseño porque sus dibujos o mensajes son únicos y están realizados para un único cliente.

La manera fácil de personalizar el vinilo decorativo El equipo de Vinilvip explica que cuando un cliente tiene en mente un diseño propio se comunica con ellos y analizan juntos las alternativas. El consumidor no solo aporta el motivo de la decoración del vinilo, sino que también elige el tipo de acabado que quiere, el cual puede ser brillante o mate.

Una vez definido el contenido, el personal de Vinilvip asesora sobre cuál es la mejor forma de mostrarlo en el vinilo, lo que incluye la paleta de colores a utilizar. La idea es que cada quien tenga un vinilo 100 % original e irrepetible. También que sea lo suficientemente atractivo, sobrio y elegante para atraer todas las miradas.

No obstante, la personalización no termina en el diseño. También debe considerarse el tamaño de los pliegos que tendrán que adaptarse al espacio que requiere el cliente. Asimismo, la proporción de los dibujos o mensajes se adecúa al tamaño que requiere el decorado para que sea proporcional al espacio disponible. Una vez elaborado el vinilo, este se entregará entre 24 a 48 horas laborables después de haber acordado el diseño.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.