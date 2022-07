Pulverizan y aspiran en un solo paso; las lava-aspiradoras de Kärcher Emprendedores de Hoy

martes, 12 de julio de 2022, 18:20 h (CET)

Higiene y desinfección en profundidad Quizá son las grandes desconocidas dentro de las categorías de limpieza de Kärcher: las lava-aspiradoras. Y eso que constituyen una revolución para la limpieza en profundidad de superficies textiles.

Las lava-aspiradoras de Kärcher permiten una limpieza especialmente profunda de todo tipo de alfombras, tapicerías, colchones, tapices y, en general, de todo tipo de superficies textiles, incluso de los asientos del automóvil. En comparación con la aspiración, no solo se recogen las partículas de suciedad sueltas de la superficie, sino que, además, eliminan la suciedad adherida, las manchas y los olores.

¿Cómo funcionan? Las lava-aspiradoras de Kärcher pulverizan o rocían con presión el detergente de limpieza y el agua sobre la moqueta o superficie a limpiar y se vuelven a aspirar la suciedad de nuevo en el mismo procedimiento. Así de fácil. En un solo paso.

De este modo, se consiguen eliminar eficazmente tanto la grasa, como la suciedad y los olores. Además, desde Kärcher, recalcan que estos equipos de limpieza son perfectos para personas alérgicas y hogares con mascotas.

La limpieza por aspersión de los revestimientos textiles del suelo es una ventaja, sobre todo para el creciente número de personas alérgicas al polvo doméstico, ya que con la adición del correspondiente detergente limpiador también se consiguen exterminar los ácaros del polvo y sus huevos. El efecto dura hasta nueve meses. El producto de limpieza utilizado para ello es absolutamente inofensivo para las personas y los animales domésticos.

La gama de lava-aspiradoras SE de Kärcher va desde el modelo SE 4001, 4002 hasta la SE 5.100 y sus beneficios se pueden resumir en cuatro características principales: pulverizan y aspiran la suciedad en un solo paso, son ideales para la limpieza de tapicerías y todo tipo de superficies textiles, facilitan un secado un 50 % más rápido que con cualquier otro tipo de procedimiento de limpieza tradicional y, por último, se pueden utilizar como aspiradoras multiusos para la aspiración de suciedad sólida y líquida estándares.

Las lava-aspiradoras de Kärcher están especialmente indicadas para realizar este tipo de limpieza de superficies textiles. Con su ayuda, no solo se consigue un buen resultado de limpieza, sino que, además, gracias a la mejora de la aspiración, las superficies limpiadas se pueden volver a pisar (o sentarse, en el caso de sofás y asientos de vehículos) mucho más rápidamente que con otros equipos de limpieza comparables.

Las lava-aspiradoras también son adecuadas para la limpieza de suelos duros y, además, pueden utilizarse como aspiradora para la suciedad sólida y líquida. La regulación de la potencia de aspiración en la empuñadura y un depósito de agua limpia extraíble y fácil de llenar facilitan la limpieza.

Por último, desde la compañía, destacan la facilidad de su manejo, sin esfuerzos, gracias a que la máquina puede arrastrarse fácilmente sobre el suelo (incorpora ruedas) o transportar fácilmente con la gran asa de transporte.



