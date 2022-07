La clínica de Estética Dental Dr. Jesús Ruz, especializada en implantología dental Emprendedores de Hoy

Tener los dientes sanos y bien cuidados es algo a lo que todas las personas deben darle prioridad. Sin embargo, por diferentes motivos como enfermedades, caídas, etc., se puede experimentar la pérdida de una o varias piezas dentales. Afortunadamente, hoy en día existen soluciones efectivas como la implantología, una rama de la odontología que se dedica a la ejecución de implantes, que no son más que pequeños tornillos de diferentes materiales como, por ejemplo, el titanio, que suplantan a las raíces naturales de los dientes que se han perdido. Existen varios tipos de implantes dentales, que son colocados por expertos en la clínica de Estética e Implantología Dental Dr. Jesús Ruz, donde hay un equipo de grandes expertos en la materia que se encargan de satisfacer las necesidades de los pacientes.

Cuáles son los tipos de implantes dentales que existen en la actualidad La implantología se ha convertido en la mejor aliada de los pacientes que quieren tener una sonrisa bonita, pero también de todos aquellos que necesitan mejorar su calidad de vida, pues la ausencia de dientes, además de ser algo antiestético, trae significativas molestias y complicaciones a la hora de comer. Hoy en día, existen varios tipos de implantes dentales y, tras un exhaustivo estudio de cada caso, el profesional decidirá cuál es el más adecuado para cada paciente en función de su situación en particular.

Entre los tipos de implantes destacan los de carga inmediata. Una de las características de este procedimiento es que no requiere una abertura de la encía para su colocación. Está indicado para las personas que tengan un hueso con bastante volumen y que no tengan una infección previa.

También están los implantes removibles, usados para sustituir todas las piezas dentales y cuya prótesis se puede retirar cuando la persona lo desee; los implantes intraóseos basados en la osteointegración; los implantes cigomáticos, ideales para los casos de atrofia maxilar, y los implantes angulados, recomendados para los pacientes con déficit óseo.

La clínica Dr. Jesús Ruz cuenta con expertos en implantología y estética dental Una de las especialidades de la clínica de Estética e Implantología Dental Dr. Jesús Ruz es la implantología dental. Allí cuentan con un equipo de expertos capacitados para tratar casos complejos, utilizando factores de crecimiento e injertos óseos. La clínica es de referencia por realizar implantología de carga inmediata con la que los individuos podrán gozar de unos dientes totalmente fijos y altamente estéticos en tan solo unas horas.

Desde el centro odontológico se garantiza rapidez durante un tratamiento de implantología. Además, desde este lugar, aseguran que los procedimientos no requieren cirugías complicadas y que desde el primer día el paciente llevará colocados los implantes fijos, evitando así las prótesis provisionales que provocan afecciones bucodentales.

Si alguien tiene alguna cuestión de cualquier tipo, la clínica Dr. Jesús Ruz ofrece asesoramiento gratuito con un profesional que resolverá todas las dudas sin compromiso.



