Mejorando la cultura de empresa en equipos en remoto con Nailted

Mejorar la cultura de empresa y el compromiso de los empleados no es una tarea fácil y mucho menos cuando se trabaja en remoto. Nailted es una suite completa de Employee Engagement diseñada específicamente para empresas tecnológicas y equipos remotos/distribuidos que permite crear una gran experiencia para los empleados.

Nailted no solo permite automatizar procesos que son comúnmente complicados de gestionar, sino además conocer de primera mano las mejores buenas prácticas en términos de gestión de personas.

Mediante ciclos de feedback ligeros facilita la mejora continua y ayuda a reforzar la cultura de empresa para mejorar la satisfacción y compromiso de los empleados, ayudando así a reducir el índice de rotación de la empresa.

Procesos específicos para la resolución de problemas Para mejorar el compromiso laboral no existe solo una cosa que se pueda hacer y con Nailted se pueden desplegar todos los procesos necesarios. En primer lugar, cuentan con una completa analítica de personas basada en encuestas de pulso que integran un canal de feedback anónimo, lo que permite recoger comentarios honestos para así poder entender lo que está sucediendo en el equipo.

Luego, una vez se hayan descubierto los problemas que hay en la empresa, Nailted tiene módulos específicos para ayudar con cada uno de ellos: asegurarse de que cada manager lleve a cabo reuniones 1:1 de la forma correcta, reconocer los logros y buen trabajo de los empleados con su función de aplausos y desarrollar la carrera profesional de las personas del equipo con evaluaciones de desempeño 360°.

Nailted se integra con otras herramientas de comunicación que los equipos en remoto utilizan habitualmente, como Slack, Google Workspace y Microsoft Teams, lo que ha demostrado fomentar la participación de los empleados. También cuentan con integraciones nativas con Zoho y BambooHR que permiten a los equipos de People y RRHH importar toda la información de los empleados de forma automática en la propia plataforma de Nailted.

En definitiva, Nailted es una plataforma ideal para mejorar el Employee Engagement y guiarse en la aplicación de buenas prácticas en la gestión de personas que permitan mejorar la cultura de empresa y crear un mejor lugar para trabajar.



