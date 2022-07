Newbery Real Estate y su amplio catálogo de villas de lujo en Marbella Emprendedores de Hoy

Sell property in Marbella es la intención que la firma Newbery Real Estate Marbella tiene en su campaña para captar propiedades en venta. El objetivo de su estrategia es llegar directamente a los dueños de villas o apartamentos en Marbella para convertirse en su agente exclusivo de ventas.

El plan de esta agencia inmobiliaria es el de aprovechar la reactivación que está teniendo el sector de bienes raíces tras la pandemia. En estos momentos, todos los analistas económicos están atentos al fenómeno que ocurre con los inmuebles en la Costa del Sol y en Marbella, especialmente.

Una ola que hay que aprovechar En enero de este año, una reseña periodística destacó que Marbella se encuentra en el epicentro de una ebullición inmobiliaria que está atrayendo grandes inversionistas. Sin embargo, no se trata de un fenómeno nuevo y, de hecho, el reportaje habla de una ola que comenzó en 2019, justo antes de la crisis por la pandemia.

Después de los acontecimientos ocurridos en los últimos dos años, el ladrillo se ha convertido en un refugio seguro. Los capitales han colocado la vista en las propiedades de lujo o en destinos de interés turístico para invertir. En este sentido, Marbella reúne un clima inmejorable, opciones de ocio y una buena oferta de servicios en sanidad y educación.

Por esa razón, la demanda de viviendas para la venta está subiendo, lo cual está presionando los precios y dinamizando el mercado. Newbery Real Estate afirma que los propietarios interesados en vender rápidamente un inmueble deben asesorarse con una empresa experimentada. De allí su frase Sell property in Marbella, como una estrategia para captar la atención de inversores fundamentalmente extranjeros.

Servicios de venta y alquiler de larga temporada Newbery Real Estate es una inmobiliaria en Marbella que se ha especializado en la venta de propiedades de lujo. Son villas o apartamentos exclusivos dirigidos a clientes de alto poder adquisitivo. También hacen negocios con propiedades ubicadas en las zonas de Benahavís y Estepona. Sin embargo, admiten que es Marbella la que se ha convertido en el destino más atractivo para los compradores.

La compañía tiene otra línea de negocios y es la de alquiler de larga temporada. Actualmente, tienen en su portafolio más de 2.500 propiedades disponibles para su alquiler en toda la Costa del Sol. La oferta se distribuye en cabañas, villas de lujo y apartamentos de todos los tamaños y prestaciones.

Gracias a la experiencia de su equipo profesional, Newbery Real Estate asegura garantizar negocios redondos. Con ellos, los propietarios pueden vender su apartamento, villa o cualquier otra propiedad a un precio excelente. De esta manera, aseguran, podrán aprovechar mejor la creciente demanda del momento.

