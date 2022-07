¿En qué consiste el tratamiento de implantes dentales?, por Cleardent Emprendedores de Hoy

Colocarse implantes dentales es una solución acertada para remplazar la pérdida de alguna pieza. Este es uno de los tratamientos más avanzados de la odontología y permite sustituir definitivamente un diente cuando se cae o no está en condiciones sanas. Existen diferentes cuidados que hay que tener en cuenta para que la implantología dental sea exitosa, por lo que Cleardent explica todo lo relacionado con el procedimiento.

Todo sobre el tratamiento de implantes dentales Cuando se cae un diente, realizar un implante dental a medida es una solución duradera, que se presenta como una ventaja a largo plazo. Este tratamiento consiste en implantar una estructura de titanio, que se ajusta al hueso y sirve como base para el nuevo diente. Su función es soportar el peso del incisivo y proporcionarle la fuerza para que la corona artificial tenga mayor capacidad.

En todo caso, los implantes están hechos con titanio, que es un material biocompatible y sus componentes son aptos para estar en contacto con la boca humana, sin presentar descomposición o daño con el paso de los años. A simple vista, su color es parecido al acero, pero es menos rígido y más fácil de moldear.

Para iniciar el proceso, se debe verificar si no hay algún residuo de hueso en la zona, de ser así, el cirujano oral se encarga de retirar cualquier resto que pueda intervenir; luego se espera que el implante cicatrice con el hueso. Este proceso puede tardar de tres a cuatro meses, después del tiempo, se coloca el pilar de cicatrización y finalmente la corona artificial.

Es importante detallar que este procedimiento es altamente compatible, el 97 % de los casos son exitosos, incluso si el paciente presenta enfermedades como diabetes, hipertensión, osteoporosis o problemas cardíacos, no es una limitación. La única razón por la que Cleardent justifica el rechazo de un paciente es que tenga alguna patología que pueda rechazar el implante.

Importancia del posoperatorio Si bien el proceso de implante es sumamente delicado, el éxito de la intervención se define con el cuidado posoperatorio. Por su parte, cada médico detalla las indicaciones para cada paciente, quien debe seguirlas rigurosamente para evitar complicaciones. Generalmente, se debe mantener reposo absoluto las primeras 24 horas, esto para eliminar la posibilidad de sangrado, también aplicar frío en la zona exterior para disminuir la hinchazón y evitar por completo la masticación.

Son muchas las ventajas del tratamiento de implantes dentales, por lo que Cleardent cuenta con un equipo de cirujanos orales e implantólogos que se encargan de realizar un análisis exhaustivo de cada paciente, para ofrecer un proceso ajustado a las necesidades de cada uno y así poder proporcionar piezas dentales de la mejor calidad.



