El 55% de los españoles instalaría una alarma este verano por miedo a dejar su casa vacía, según ADT

martes, 12 de julio de 2022, 16:12 h (CET)

martes, 12 de julio de 2022, 16:12 h (CET) Mientras que el 36% lo haría porque cree que la actual legislación fomenta la okupación y desprotege al propietario, sólo el 8% porque la situación económica le genera sensación de precariedad. 1/3 de los españoles valora la conexión 24/7 con la CRA como funcionalidad más importante durante el periodo vacacional, y un 20% cree que la videovigilancia es importante para conocer el estado actual de su casa, sin importar dónde se encuentren ADT, la unidad de negocio de Johnson Controls Building Technologies & Solutions, ha desvelado que el 55% de los españoles preguntados instalaría una alarma durante el verano porque sienten inseguridad al dejar la casa sola y desprotegida, según su último informe*.

“Llega el verano, el calor y con ello las ganas de tomarnos las merecidas vacaciones. Pero muchos españoles tienen miedo de dejar la casa sola y desprotegida, especialmente en el contexto de incertidumbre actual”, comenta José González Osma, director de ADT, la Unidad de Negocio Residencial de Johnson Controls.

Asimismo, según el 36% de los españoles, la legislación actual es insuficiente y fomenta la okupación, razón por la cual instalarían una alarma en esta época estival, añadido al 8% que considera que la actual situación económica es precaria y le genera sensación de inseguridad.

El lado humano, la función más valorada

Para el 31% de los españoles a los que se les preguntó, la conexión 24/7 con la CRA (Central Receptora de Alarmas) es la parte más valorada a la hora de instalar una alarma en verano, porque le permite estar protegido con el respaldo humano frente a posibles robos u otras emergencias, como posibles fuegos o averías, por ejemplo.

“Imaginemos estar lejos de casa, en la playa o en la montaña, y que ocurra un pequeño incendio o una avería en una cañería. Nuestra CRA podría detectarlo de inmediato y avisaría al propietario para que pueda gestionarlo de manera remota, a la vez que daría aviso a las autoridades pertinentes en caso de intrusión para solucionar el problema”, comentó José González Osma. “Aunque tampoco debemos dejar de lado el valor añadido de poder monitorizar el hogar de manera remota, estemos donde estemos”.

Según el 23% de los españoles, la videovigilancia remota para conocer el estado de la casa es la segunda función más valorada, porque permite saber que todo está en orden y que las mascotas se encuentran perfectamente, por ejemplo. En tercer lugar (18%), se encuentra la funcionalidad de armado y desarmado de la alarma de forma remota, para que un tercero autorizado pueda acceder a la casa y regar las plantas, entre otros.

Cuidados y precauciones a la hora de irnos de vacaciones

Los ladrones buscan constantemente señales claras de que no se está en casa, especialmente en época de vacaciones. Por eso, ADT ha elaborado una serie de consejos y precauciones a tener en cuenta para la seguridad del hogar y prevenir sustos innecesarios:

Pausar las suscripciones habituales y evitar los pedidos a domicilio: ya sea desde el diario en la puerta de casa o una revista mensual, es importante pausar los envíos regulares con el proveedor, a fin de evitar acumulaciones en el buzón o en la puerta de casa, dando señal de que no se está en ella. Para evitarlo, es recomendable pedir a algún vecino o amigo que recoja el correo y los paquetes o incluso, gestionar con la empresa de envíos la entrega en otro punto u otra fecha.

ya sea desde el diario en la puerta de casa o una revista mensual, es importante pausar los envíos regulares con el proveedor, a fin de evitar acumulaciones en el buzón o en la puerta de casa, dando señal de que no se está en ella. Para evitarlo, es recomendable pedir a algún vecino o amigo que recoja el correo y los paquetes o incluso, gestionar con la empresa de envíos la entrega en otro punto u otra fecha. Cuidado con las redes sociales: evitar publicaciones en redes sociales que den lugar a creer que no se volverá a casa durante varios días, especialmente si éstas se hacen de forma pública. Una buena opción es mantener las publicaciones en modo privado para asegurarse que no existan visitas malintencionadas a los perfiles.

evitar publicaciones en redes sociales que den lugar a creer que no se volverá a casa durante varios días, especialmente si éstas se hacen de forma pública. Una buena opción es mantener las publicaciones en modo privado para asegurarse que no existan visitas malintencionadas a los perfiles. Encontrar en la automatización el mejor aliado: ya sea programando un encendido y apagado de luces o incluso, controlándolo de manera remota… Hacer uso de los beneficios del hogar inteligente podrá desconcertar a los ladrones. Por ejemplo: se puede programar el riego de los jardines a horas diferentes o incluso, encender y apagar las luces de manera remota para despistar.

ya sea programando un encendido y apagado de luces o incluso, controlándolo de manera remota… Hacer uso de los beneficios del hogar inteligente podrá desconcertar a los ladrones. Por ejemplo: se puede programar el riego de los jardines a horas diferentes o incluso, encender y apagar las luces de manera remota para despistar. No dejar objetos de valor visibles desde el exterior de la vivienda: muchas veces, y más aún con el teletrabajo, se suelen dejar ordenadores cerca de las ventanas, por ejemplo. Lo mismo ocurre con los televisiones o consolas de videojuegos. Evitar que los objetos de valor puedan verse desde el exterior es una buena opción de eludir posibles intrusiones.

muchas veces, y más aún con el teletrabajo, se suelen dejar ordenadores cerca de las ventanas, por ejemplo. Lo mismo ocurre con los televisiones o consolas de videojuegos. Evitar que los objetos de valor puedan verse desde el exterior es una buena opción de eludir posibles intrusiones. Ojo a las marcas de los ladrones: los ladrones suelen dejar marcas en las casas para “avisar” que estas están deshabitadas. Contar con la ayuda de un vecino o amigo es un buen recurso para que, ante la aparición de alguna marca extraña, puedan actuar al respecto y eliminarla de inmediato.

los ladrones suelen dejar marcas en las casas para “avisar” que estas están deshabitadas. Contar con la ayuda de un vecino o amigo es un buen recurso para que, ante la aparición de alguna marca extraña, puedan actuar al respecto y eliminarla de inmediato. No facilitar el acceso a la vivienda: muchas veces, y por la propia comodidad, se dejan escaleras cerca de las paredes exteriores del jardín o incluso, las llaves de casa escondidas en macetas exteriores o debajo del felpudo. Los ladrones son muy astutos. Hay que evitar al máximo facilitarles el acceso al hogar.

muchas veces, y por la propia comodidad, se dejan escaleras cerca de las paredes exteriores del jardín o incluso, las llaves de casa escondidas en macetas exteriores o debajo del felpudo. Los ladrones son muy astutos. Hay que evitar al máximo facilitarles el acceso al hogar. Confiar en los vecinos: contar con un vecino de confianza que pueda alertarte frente a movimientos extraños es una gran idea. Por ejemplo, es muy común que los ladrones se disfracen de cerrajeros, gasistas u otros oficios, con la intención de entrar en casa sin llamar la atención. También, pueden cubrir las mirillas de las puertas con vaselina para que el resto de los vecinos no pueda identificarles.

contar con un vecino de confianza que pueda alertarte frente a movimientos extraños es una gran idea. Por ejemplo, es muy común que los ladrones se disfracen de cerrajeros, gasistas u otros oficios, con la intención de entrar en casa sin llamar la atención. También, pueden cubrir las mirillas de las puertas con vaselina para que el resto de los vecinos no pueda identificarles. Un piso bien asegurado: una puerta de entrada fuerte, con cierre de seguridad y cerradura es la mejor opción para vivir en piso. Se recomienda también, asegurar el trastero y utilizar bombines “precortados o antibumping”.

una puerta de entrada fuerte, con cierre de seguridad y cerradura es la mejor opción para vivir en piso. Se recomienda también, asegurar el trastero y utilizar bombines “precortados o antibumping”. Disuadir con una alarma: se trata de una de las medidas disuasorias más potentes. Un hogar con placa, protección 24/7, sensores de apertura y cierre y detectores de movimiento, vídeo inteligente y conexión con la Central Receptora de Alarmas hace que los posibles ladrones se lo piensen dos veces. "Desconectar en verano también significa contar con la tranquilidad de saber que sus hogares se encuentran protegidos las 24 hs del día. Nuestra novedosa alarma ADT permitirá al propietario gestionar la totalidad de la casa de manera remota y saber que cuenta con la Central Receptora de Alarmas que velará por su seguridad durante toda su estadía en la playa o la montaña”,concluyó José González Osma.

(*) Datos pertenecientes al "Informe sobre Seguridad en Verano", llevado a cabo en España durante el segundo trimestre de 2022 por ADT, la unidad de negocio residencial de Johnson Controls Building Technologies & Solutions.

