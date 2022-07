Todo lo que hay que saber sobre el cuidado de un cachorro, con tiendacachorro.es Emprendedores de Hoy

Tener una mascota aporta una infinidad de beneficios, pues son grandes compañeras para los humanos. No obstante, estas requieren muchos cuidados que no deben pasarse por alto.

En este sentido, tiendacachorro.es es una empresa dedicada al mundo de las mascotas, que ofrece una amplia diversidad de razas, entregando todos los animales con su correspondiente certificado de salud, vacunas, desparasitación, chip pasaporte y todas las garantías. Además, también proporciona los accesorios necesarios para el cuidado de las mascotas, asegurando en la entrega el cumplimiento íntegro de las normativas sanitarias e higiénicas.

Esta empresa dedicada a los cachorros y mascotas en Madrid, los entrega cuando son independientes de la madre y pueden comer solos. Estos, además, se crían en un ambiente familiar y son enviados bajo valoración veterinaria.

Vacunación y desparasitación Después de dos meses, los perros deben tener la primera vacuna, por lo que vuelven a pasar por el veterinario y se les desparasita interna y externamente. Una de las principales ventajas de adquirir un cachorro es la garantía ofrecida, por lo que se extiende a los clientes que adquieren las mascotas el seguimiento de las indicaciones sobre vacunas y desparasitaciones que requieren los cachorros una vez entran a su nuevo hogar.

Estos cachorros han crecido con su madre y sus hermanos y están preparados para conocer su nuevo hogar. Su futura familia vivirá casi todas las primeras experiencias del cachorro: salir a la calle, baños, conocer a otros perros, conocer a otros animales, así como el mundo entero, lo cual es algo nuevo para ellos.

Cada cachorro tiene su correspondiente pasaporte oficial del colegio de veterinarios en el que pueden leerse todos los datos del cachorro, su raza, sexo, fecha de su vacunación, fecha de desparasitación, entre otros datos.

La atención que necesita un cachorro Para cualquier información sobre las razas y camadas disponibles, la empresa hará también referencia a la línea genética, y cualquier otra duda sobre los cuidados que el perro necesita será resueltas por el asesor. La empresa dispone de cachorros de caniche, bichon, maltés, yorkshire, shih tzu, labrador, mini pincher chihuahua, husky y maltipoo.

Un completo calendario de vacunación es de suma importancia en la atención que requiere la mascota para un desarrollo saludable. Conseguir un perrito es una experiencia afectiva trascendental, pero los animales deben ser respetados, cuidados y atendidos. Elegir un cachorro supone una decisión racional que implica cubrir todas las necesidades del cachorro, incluyendo salud (controles, vacunas, y atención de veterinario) y alimentación (que se adapte a la edad, tamaño y características propias de cada uno), sin olvidar el debido tiempo de atención que siempre se le debe garantizar.



