La rompedora promoción de OROC con llamadas y datos ilimitados hasta Navidad

martes, 12 de julio de 2022, 13:42 h (CET)

Con el incremento en la demanda de servicios de telecomunicaciones en verano, también se aumenta el número de promociones y planes que ofrecen las operadoras en estas fechas. El interés de las personas por mantenerse comunicadas con sus familiares, sobre todo si viajan fuera de la ciudad, así como el traslado a segundas residencias, suelen ser algunos de los motivos para contemplar un cambio en su plan de telefonía. En este contexto, el operador OROC ha diseñado una promoción de cara al verano y hasta Navidad, que ofrece datos y llamadas ilimitadas, por tan solo 12 € con impuestos incluidos.

Una promoción válida hasta las vacaciones de diciembre OROC cuenta con cobertura total en todo el territorio español, ya que dispone de la red e infraestructura de la empresa de telecomunicaciones Orange. Además, sus tarifas contemplan llamadas ilimitadas, tanto a teléfonos fijos como a móviles, sin que esto implique un pago extra por el cambio de modalidad en el servicio. OROC garantiza la portabilidad completa por cambio de operador, permitiendo mantener el mismo número de teléfono móvil, pero aprovechando todos los beneficios que ofrece esta compañía de planes económicos.

Si bien la nueva promoción de OROC con GB y llamadas ilimitadas, nace para brindar una alternativa de comunicación durante las vacaciones de verano, el operador decidió extender las fechas de contratación hasta el 25 de diciembre, manteniendo todos los beneficios expuestos en el párrafo anterior. Pasada esta fecha, aquellos usuarios que deseen continuar con el plan, solo tendrán una reducción en el límite de datos a 40 GB mensuales, sin una modificación de tarifa mensual. Los planes de telefonía móvil que ofrece esta compañía no disponen de cláusulas de permanencia, ni multas por cambios de contrato.

Servicios que permiten compartir datos Si el cliente desea compartir datos en varios dispositivos, puede contratar una tarjeta Dual Sim por solo 2 €/mes extra y vincular varios equipos de su círculo. De este modo, es posible compartir gigas sin necesidad que el teléfono que gestiona la línea principal, se encuentre en el mismo lugar que el dispositivo vinculado, lo que permite la conectividad sin restricciones.

Con esta promoción, OROC espera mantener conectados a todos los clientes durante el verano y hasta finales de diciembre que porten su línea. Una vez pasado el 25 de diciembre de 2022, el usuario disfrutará de un plan de navegación de 40 GB en datos móviles y llamadas ilimitadas, o podrá acogerse a otra de las tarifas de la compañía (excepto OROC10). Para comenzar con el proceso de contratación, las personas interesadas solo deben ingresar a la página web de OROC y comunicarse con un asesor especializado, quien les brindará toda la información sobre este plan y adelantará todos los trámites para que puedan convertirse en un miembro más de la familia OROC que no para de crecer.



