Jardín Cervezas Alhambra, una terraza urbana en Madrid para disfrutar de un tardeo cervecero sin prisa

martes, 12 de julio de 2022, 14:56 h (CET) Este oasis urbano se ubica el emblemático Palacio de Santa Bárbara (C/Hortaleza, 87), hasta el 7 de agosto. El espacio cuenta con una terraza urbana y zona de restauración con una amplia gama de cervezas: un escenario inolvidable para disfrutar este verano de actividades culturales, gastronómicas y los conciertos acústicos de Momentos Alhambra Este verano, Jardín Cervezas Alhambra ha vuelto a la capital para ofrecer a los madrileños un espacio donde disfrutar de un tardeo cervecero sin prisa. Hasta el próximo 7 de agosto, este enclave creado por Cervezas Alhambra se convertirá en el punto de encuentro perfecto para disfrutar de una cerveza maridada de una completa oferta de planes culturales, de música, arte y gastronomía.

Jardín Cervezas Alhambra está ubicado en el madrileño barrio de Chueca. El histórico Palacio de Santa Bárbara (C/Hortaleza, 87) ha sido el espacio elegido por su localización y características únicas. El edificio data del año 1866 y fue diseñado por Juan de Madrazo y Kuntz, para el conde de Villagonzalo que lo habitó hasta finales del siglo XIX.

Con este singular espacio, Jardín Cervezas Alhambra pretende convertirse en el place to be de Madrid en el que disfrutar de un oasis en medio de la bulliciosa ciudad. Un enclave que acogerá los mejores planes de ocio en un escenario inigualable gracias a su terraza urbana, un espacio en el que los visitantes podrán descubrir sin prisa todas las variedades de Cervezas Alhambra y maridarlas con gastronomía granadina en la zona de restauración.

Jardín Cervezas Alhambra llega para aumentar la oferta cultural de la ciudad, contando con una variada programación de actividades como catas, experiencias gastronómicas exclusivas, talleres de artesanía, íntimos acústicos o sesiones de DJ. Todo ello, acompañados por expertos del mundo del arte, la gastronomía, la música o la cultura, con los que disfrutar de cada experiencia.

Además, acogerá los conciertos acústicos de Momentos Alhambra, el ciclo musical por excelencia pensado para crear momentos singulares en torno a la música de la mano de artistas del panorama nacional como Blanco Palamera o Izaro, e internacionales como Jay Jay Johanson o Ghetto Kumbé.

Esta iniciativa celebró su puesta de largo en otras ciudades como Barcelona, Córdoba y Málaga, y recorrerá próximamente las ciudades de A Coruña y Granada para seguir ofreciendo experiencias cerveceras inigualables.

Programación Jardín Cervezas Alhambra Madrid " Hasta el 7 de agosto"

Esta nueva edición de Jardín Cervezas Alhambra cuenta con un amplio cartel de iniciativas que permitirán descubrir el talento local de Madrid. De este modo, el espacio estará abierto de lunes a viernes, en horario de 18 h. a 00 h., y de 13 h. a 00 h. los sábados y domingos. Fuera de las actividades programadas y que requieren inscripción previa, el espacio estará abierto al público hasta completar aforo.

Para los amantes de la cerveza, se realizarán catas conducidas por beer sommeliers de Cervezas Alhambra con el objetivo de introducir a los participantes en una experiencia de producto única y envolvente. Una sesión en la que descubrir los matices de cada variedad de la marca y apreciar sus detalles más especiales.

Y para todos aquellos que quieren enriquecer la experiencia cervecera, el espacio contará con chefs como Juan Rioja del restaurante La Nobia (Lavapiés), entre otros, que ofrecerán un menú creado específicamente para ser maridado con las diferentes variedades de Cervezas Alhambra.

Fiel a su manera de hacer las cosas sin prisa, Jardín Cervezas Alhambra contará con artesanos como Iván Caíña o Beatriz Gaspar, que impartirán talleres de diferentes disciplinas, como el lettering o la fotografía, entre otros.

Para amenizar el ambiente, durante los fines de semana a medio día y a última hora de la tarde, se podrá disfrutar de sesiones de DJs como Guacamayo Tropical, DJ Floro o Marcos Boricua, entre otros, que darán vida al espacio con sus mezclas.

Más información en https://www.cervezasalhambra.com/es/momentos-alhambra/jardin/madrid

